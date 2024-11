Projeto Judô nas Escolas recebe 50 novos quimonos

- Foto: Otávio Santos/ Secom

Foco, disciplina e comprometimento. A prática esportiva envolve diversos elementos que, se aprendidos desde cedo, produzem bons frutos que podem ser colhidos mais à frente por toda a sociedade. E é a partir desse pensamento que uma iniciativa baiana ganha asas e projeta o futuro de crianças e adolescentes da rede municipal de ensino, participantes do projeto Judô nas Escolas, realizado pela Prefeitura de Salvador em parceria com o Instituto Maicon França.



A iniciativa, coordenada pelo multicampeão Maicon França, integrante da Seleção Brasileira da modalidade, firmou uma parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro e recebeu, nesta sexta-feira,8, mais 50 quimonos para auxiliar na formação desses jovens futuros campeões. A entrega ocorreu na Escola Municipal de Paripe.

A parceria funciona desde 2022 com 3 polos de atendimento, nos bairros de Paripe, Cajazeiras e Liberdade, com previsão de aumentar para 5 polos a partir de 2025. O Projeto Judô nas Escolas atende jovens e crianças regularmente matriculados na rede municipal de ensino. Hoje os polos de atendimento ativos estão nos bairros de Paripe, Liberdade e Cajazeiras, com mais de 400 crianças matriculadas e cerca de 2 mil pessoas impactadas. A parceria envolve a cessão de quimonos, tatames, sala de judô, apoio à participação em festivais, exames de faixa, entre outros.

Coordenador do projeto Judô nas escolas, o professor Maicon França destaca a parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro. “Hoje atendemos 100 crianças em cada polo. Nosso maior objetivo hoje é formar campeões da vida e do tatame, e nesse evento acontece a doação dos quimonos aos alunos, todos com presença assídua em sala de aula. Muito além do esporte, o judô ajuda a ter disciplina, coragem e amizade”, afirmou.

“Estamos muito felizes com essa parceria com o Comitê Olímpico do Brasil, através desse programa, que transforma e capacita os professores a trabalhar não apenas o esporte, mas também a educação, trazendo disciplinas como geografia para o esporte, história para o esporte, trabalhando com as crianças não apenas a prática esportiva, como também a parte teórica. Contamos com três professores e três coordenadores. É importante lembrar que o judô pode transformar vidas. Nasci aqui em Paripe, e mudei minha vida através do judô”, acrescentou o professor.

Valdineia Batista é cuidadora de idosos e mãe de uma das alunas impactadas pelo programa.

“Hoje percebo minha filha mais focada, ela gosta muito do esporte, muito determinada, não falta a nenhuma aula. Tem dia que eu falo: filha, falta hoje, descansa. Ela diz: 'Não, minha mãe. Não posso!', bem focada mesmo. Também vejo ela mais calma, bem interessada pelo esporte e muito mais disciplinada. A disciplina que o esporte traz foi muito importante porque evita brigas, ela sabe que tem coisas que ela não pode fazer, e que aprendeu no esporte”, contou.

Para o pequeno judoca Léo Marcos Souza, de 13 anos, e que participa do projeto desde 2023, o esporte se tornou essencial.

“Praticar o judô me ajudou a evoluir como pessoa, como estudante e também no convívio com os outros. Desde pequeno eu queria ser judoca. E acho que eu consigo avançar nesse esporte. Só preciso me esforçar para alcançar meus objetivos”, afirma.

Mércia Souza, coordenadora regional da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Secretaria Municipal de Educação (Smed), acredita que o projeto traz possibilidades para toda a comunidade, fazendo com que essas crianças projetem um futuro vitorioso.

“Isso acontece porque o esporte é uma forma de visualizar o sucesso, onde o praticante tem o sucesso na vida profissional como meta de ser um profissional do esporte, bem como profissional da vida”, disse.

Projeto

O judô atualmente é o esporte que trouxe o maior número de medalhas para o Brasil em todas as edições dos Jogos Olímpicos - 28 no total (5 de ouro, quatro de prata e 19 de bronze). O Projeto Judô nas Escolas é desenvolvido pela Secretaria Municipal da Educação (Smed) em parceria com o multicampeão Maicon França, que é ex-atleta da Seleção Brasileira de Judô, campeão baiano, brasileiro e sul-americano.

Segundo França, o projeto busca unir educação e o esporte, ensinando noções de disciplina, coragem, hierarquia, respeito e amizade, aproveitando a infraestrutura da rede municipal, onde todos os alunos devidamente matriculados estão aptos à prática da modalidade.