Seleção Brasileira bate a Bélgica e segue forte na Liga da Nações

Jogadoras brasileiras celebram ponto contra a Bélgica - Foto: Mauricio Val/CBV

A Seleção Brasileira feminina venceu mais uma na Liga das Nações de Vôlei! A equipe comandada por José Roberto Guimarães derrotou a Bélgica nesta manhã de quarta-feira, 18, na etapa de Istambul, na Turquia. Em cinco partidas disputadas até agora na competição, o Brasil teve um ótimo aproveitamento e venceu quatro delas.

A partida foi definida em quatro sets, com o Brasil vencendo por 3 a 1 e parciais de 25/22, 24/26, 25/16 e 25/15. O jogo também marcou a estreia da oposta Rosamaria na VNL 2025, um dos destaques da última Olimpíada. O retorno da ponteira Gabi, uma das melhores jogadoras da atualidade, também é esperado ao longo da semana.

O grande destaque da equipe brasileira foi a ponteira Ana Cristina, maior pontuadora da partida com 18 acertos. Julia Kudiess e Julia Bergmann também tiveram bons desempenhos, com 14 pontos cada.

Com a vitória sobre a Bélgica, o Brasil subiu da quinta para a terceira posição na classificação da Liga das Nações. Contudo, Polônia e Turquia ainda podem passar as brasileiras no fechamento desta rodada.

O próximo compromisso da Seleção é na sexta-feira, 20, contra o Canadá. O duelo começa às 13h30 (de Brasília), também na Turquia.