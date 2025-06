Brasil perde para Itália e encerra etapa da Liga das Nações de Vôlei

Seleção Feminina de Vôlei - Foto: Maurício Val / CBV

A Seleção Brasileira feminina de vôlei encerrou sua participação na etapa do Rio de Janeiro da Liga das Nações com uma derrota diante da Itália. Neste domingo, 8, o time comandado por José Roberto Guimarães lutou, mas acabou superado pelas atuais campeãs olímpicas por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/18 e 29/27, no Maracanãzinho.

O primeiro set começou equilibrado, com Brasil e Itália trocando pontos. Ana Cristina chegou a colocar o Brasil na frente com um ace, mas as italianas reagiram com força no ataque. Mesmo com erros de saque das rivais, o time europeu abriu vantagem. Egonu foi destaque e Antropova fechou o set para as visitantes: 25 a 22.

Na segunda parcial, o Brasil voltou mais consistente. Jheovana, com ace e bom desempenho no bloqueio, comandou o bom início, levando a equipe a abrir 7 a 4. No entanto, após o empate em 11 a 11, a Itália retomou o controle, fechando com 25 a 18.

O terceiro set foi o mais disputado. A Itália largou na frente e chegou a abrir cinco pontos, mas o Brasil reagiu com destaque para Ana Cristina, Lorena e Julia Kudiess. As brasileiras buscaram o empate em 22 a 22. Em uma reta final emocionante, com várias viradas, a Itália aproveitou erro de saque de Ana Cristina e fechou a partida com um ace: 29 a 27.

Com o resultado, o Brasil encerra sua campanha no Rio com duas vitórias e duas derrotas, mirando agora a próxima etapa da Liga das Nações.