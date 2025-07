Elenco do Bahia volta aos treinos após duas semanas de férias

Reapresentado, Bahia inicia preparação para maratona decisiva - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Após duas semanas de férias concedidas devido a pausa para o Mundial de Clubes 2025, os jogadores do Bahia se reapresentaram no CT Evaristo de Macedo na manhã deste sábado, 28, conforme previsto anteriomente. Além do treino matinal, o elenco retorna para novas atividades ainda nesta tarde.

O treino

No primeiro momento, os atletas da comissão tricolor participaram de uma série de avaliações clínicas e físicas no Departamento de Performance e Saúde do clube. Na sequência, o elenco foi dividido em pequenos grupos para a realização da primeira atividade técnico depois do recesso, sob a batuta do técnico Rogério Ceni.

Em seguida, passaram por uma sessão de trabalho físico comandado pelo preparador José Mário Campeiz, que também incluiu um trabalho técnico de circuito. Os goleiros, além da etapa na área interna, também estiveram no gramado. Eles participaram de um treinamento específico para posição com o preparador Duda Varjão.

Balanço do primeiro semestre e próximo confronto

Além do Campeonato Brasileiro, onde ocupa a 5ª posição, o Bahia terá outras três competições neste segundo semestre: Sul-Americana, onde terá o América de Cali como adversário, nos playoffs que dão vagas nas oitavas; Copa do Brasil, onde o adversário é o Retrô-PE, nas oitavas; e Copa do Nordeste, cujo adversários das quartas de final é o Fortaleza — primeiro jogo oficial do Esquadrão neste segundo semestre, no dia 9 de julho, na Arena Fonte Nova.

Maratona de jogos

Clube que mais entrou em campo no mundo em 2025 (44 jogos), o Bahia enfrentará uma nova maratona de jogos depois da pausa no calendário. A partir do primeiro confronto após o recesso (contra o Fortaleza), a equipe comandada por Rogério Ceni entrará em campo nove vezes em apenas 28 dias, o que configura cerca de uma partida a cada três dias.

