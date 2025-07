Revelado no Bahia, lateral-direito é anunciado por equipe de Portugal

Lateral-direito Douglas Borel vai atuar no Santa Clara de Portugal - Foto: Divulgação / Santa Clara

O lateral-direito Douglas Borel, revelado nas divisões de base do Bahia, é o mais novo reforço do Santa Clara, clube da 1ª divisão de Portugal. O jogador de 23 anos assinou contrato até 2028 e terá sua primeira experiência no futebol europeu após passagens por Chapecoense, Portuguesa e Goiás nas últimas temporadas.

Natural de Camaçari, Douglas do Espírito Santos Torres ganhou projeção ao estrear pelo time principal do Bahia aos 16 anos, em janeiro de 2019, quando deu uma assistência na goleada por 7 a 1 sobre a Juazeirense, na Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano. Porém, após esse início promissor, retornou à equipe sub-20.

Em 2020, foi titular na campanha vice-campeã da Copa do Brasil Sub-20 e no ano seguinte se firmou na equipe de transição, jogando o Baianão e o Brasileiro de Aspirantes. Ganhou novas chances na equipe principal em 2021, entrando em campo na Série A e nas competições regionais.

O melhor ano de Borel no Tricolor foi 2022, com 34 jogos, um gol e três assistências, sendo presença constante na lateral-direita. Em 2023, porém, voltou a perder espaço e acabou emprestado a três clubes: Chapecoense, Portuguesa e Goiás. Na última temporada, somou 16 partidas, 10 pela Lusa, com um gol, e seis pelo Esmeraldino.

“Estou muito feliz pela oportunidade de jogar neste grande clube. Quero agradecer a confiança da equipa técnica e da Administração. Venho com muita vontade de ajudar os meus companheiros de equipa. Estou preparado para este desafio e para retribuir a confiança que depositaram em mim”, afirmou Borel ao site oficial do Santa Clara.