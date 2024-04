Bahia empresta lateral Douglas Borel ao Goiás | A TARDE

Os clubes ainda não oficializaram, mas o Bahia emprestou, até o fim de 2024, o lateral-direito Douglas Borel para o Goiás, que irá disputar a Série B deste ano. O jogador de 22 anos já foi registrado pelo Esmeraldino no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF antes do fechamento da janela de transferências.

Douglas Borel surgiu no Bahia como uma grande promessa e fez seus primeiros jogos no time principal aos 16 anos, em 2019. Ganhou sequência no time principal em 2022, na Série B, mas não conseguiu entregar o desempenho esperado.

O lateral foi emprestado no ano passado para a Chapecoense e disputou 12 jogos na Série B. Neste ano foi titular da Portuguesa no Campeonato Paulista e retornou ao Bahia após o período de empréstimo. Sequer foi integrado ao elenco principal e já repassado ao Goiás.

Recém-rebaixado para a Série B, o Goiás foi forte ao mercado nessa última janela de transferências. Além de Borel, também contratou os zagueiros Messias, Lucas Ribeiro e David Braz, os meias Regis e Rafael Gava, e os atacante Thiago Galhardo e Welliton.