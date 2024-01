Portuguesa anuncia meia campeão da Série B com o Vitória | A TARDE

Se reforçando para a disputa do Campeonato Paulista de 2024, a Portuguesa anunciou nesta quarta-feira, 3, a contratação do meia Giovanni Augusto, de 34 anos, que foi campeão da Série B com o Vitória no ano passado.

Além do Vitória, Giovanni Augusto já rodou por clubes como Atlético-MG, Corinthians, Vasco, Goiás, Guarani e até Mazatlán, do México. Ele é o 10ª reforço da Lusa, que já anunciou Henrique Dourado, Victor Andrade, Felipe Marques, Marquinhos Pedroso, Yeferson Quintana, Zé Ricardo e Douglas Borel (emprestado pelo Bahia). Eles serão treinados por Dado Cavalcanti, ex-Bahia.

O novo reforço já conheceu o grupo de atletas e aproveitou para deixar sua primeira mensagem ao torcedor. “Muito feliz e motivado com essa oportunidade, todos sabem da grandeza da Portuguesa e de sua torcida! Estou ansioso para entrar em campo o mais rápido possível e dar início à uma linda história aqui”, afirmou o meia.

Vale ressaltar que a Portuguesa conta apenas com o Campeonato Paulista em seu calendário de 2024. A equipe não conquistou nenhuma vaga para competições nacionais e está fora da Copa do Brasil e da Série D do Brasileirão.