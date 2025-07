Pivetes de Aço perdem para o Flamengo na estreia do novo treinador

Bahia x Flamengo sub 17 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A categoria Sub-17 do Bahia foi derrotada pelo Flamengo na tarde desta terça-feira, 1, no CT Evaristo de Macedo, em duelo que marcou a estreia do técnico Carlos Larocca. Em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, os Pivetes de Aço perderam por 2 a 1.

Com o resultado, o Esquadrãozinho permanece na 16ª posição na tabela de classificação, somando apenas sete pontos em oitos jogos. Essa foi a 4ª derrota azul, vermelha e branca nas últimas cinco partidas da competição.

Próximo jogo

Agora, o Sub-17 se prepara para a próxima rodada, quando enfrenta o Juventude, fora de casa. A partida está marcada para quarta-feira, 9, no estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.