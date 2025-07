Atacante vendido por R$ 48 milhões pelo Bahia deve voltar ao Brasil

O Corinthians negocia com o Sporting, de Portugal, a contratação definitiva do atacante Biel. O ex-jogador do Bahia aceitou retornar ao Brasil após cinco meses na Europa. - Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

Vendido ao Sporting, de Portugal, pelo Bahia no início de 2025, o atacante Biel pode estar de volta ao futebol brasileiro nesta janela de transferências. Sem sequência em território lusitano, o ex-jogador do Esquadrão está a caminho do Corinthians — que já acertou salários com o atleta, e agora busca um acordo com a equipe portuguesa para a transferência em definitivo. A informação é do ge.

Almejado por outras equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, Biel escolheu o Corinthians para retornar ao Brasil após apenas cinco meses na Europa. O projeto apresentado pelo clube paulista agradou ao jogador, que deu sinal verde ao regresso.

A ideia inicial do Corinthians era contar com o atleta por empréstimo, mas o Sporting só aceita negociar em definitivo. Por isso, o clube iniciou as tratativas para a contratação do jogador em cárater definitivo, segundo informou o jornal português “A Bola”. A pedida do clube de Portugal é de 7 milhões de euros (R$ 45 milhões na cotação atual).

Apesar do cenário conturbado internamente e das dificuldades financeiras enfrentadas, a diretoria do Corinthians está disposta em avançar com a negociação para reforçar o elenco. A ideia é negociar o pedido de transferência do Sporting e alongar a forma de pagamento. Uma das possibilidades que surgem com maior viabilidade é adquirir uma parte dos direitos econômicos de Biel.