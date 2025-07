Luto no futebol! Jogador do Liverpool morre em acidente de carro

Atacante português Diogo Jota era jogador do Liverpool e da seleção portuguesa - Foto: AFP

O futebol mundial amanheceu de luto nesta quinta-feira, 3. O atacante português Diogo Jota, de 28 anos, morreu em um trágico acidente de trânsito na Espanha. Ele estava na companhia do irmão, André Silva, de 26 anos, também jogador profissional. Ambos não resistiram após o carro em que viajavam sair da pista e pegar fogo na rodovia A-52, na altura do quilômetro 65, na província de Zamora.

Jota, que defendia o Liverpool desde 2020, vivia um dos melhores momentos da carreira. Na última temporada, foi campeão da Premier League com o clube inglês e, em junho, havia conquistado o título da Liga das Nações pela seleção portuguesa, após vitória sobre a Espanha na final. Ao todo, ele vestiu a camisa dos Reds em 182 partidas, anotando 65 gols e distribuindo 22 assistências.

Pela seleção de Portugal, acumulou 49 jogos, 14 gols e 11 assistências. Era considerado peça importante no ciclo rumo à próxima Eurocopa.

Nascido em Massarelos, no Porto, Diogo José Teixeira da Silva iniciou a trajetória profissional no Paços de Ferreira. Posteriormente, atuou pelo Porto antes de se destacar no futebol inglês com a camisa do Wolverhampton. O desempenho atraiu o interesse do Liverpool, que o contratou há cinco anos.

Fora dos gramados, Jota havia se casado recentemente, em 22 de junho, com Rute Cardoso, com quem tinha três filhos. Ele encerrava um período de férias na Espanha ao lado do irmão, André, que atuava como atacante do Penafiel, na segunda divisão de Portugal.

A Federação Portuguesa de Futebol, o Liverpool e diversos jogadores e clubes ao redor do mundo manifestaram pesar e homenagens nas redes sociais.