CR7 brilha, Portugal vence a Espanha e vira bicampeã da Liga das Nações Após empate por 2 a 2 no tempo normal e na prorrogação, portugueses venceram por 5 a 3 nos pênaltis Por *Da Redação 08/06/2025 - 19:15 h | Atualizada em 08/06/2025 - 19:29

Portugal's players including Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo celebrate with the trophy after winning the UEFA Nations League final football match between Portugal and Spain in Munich, southern Germany on June 8, 2025. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP) - Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

A seleção de Portugal é a primeira bicampeã da Liga das Nações da UEFA. A conquista veio neste domingo, 8, após uma emocionante vitória nos pênaltis contra a Espanha, na final disputada em Munique, na Alemanha. O jogo terminou empatado por 2 a 2 no tempo regulamentar e na prorrogação, com os portugueses vencendo os espanhóis na disputa por pênaltis por 5 a 3. A final também colocou frente a frente duas gerações do futebol: o veterano Cristiano Ronaldo e a jovem promessa espanhola Lamine Yamal. Embora tenham passado discretos no primeiro tempo, CR7 brilhou na etapa final com um gol decisivo e participação ativa no ataque português. O JOGO: No tempo normal, os espanhóis saíram na frente com Zubimendi, mas Nuno Mendes empatou. Depois foi a vez de Oyarzabal, colocar a Espanha mais próximo do título e Cristiano Ronaldo deixou sua marca no segundo tempo deixando o jogo empatado. Na prorrogação, o placar permaneceu inalterado, levando a decisão para os pênaltis. A estrela foi o goleiro Diogo Costa, que defendeu a cobrança de Álvaro Morata. Na sequência, Rúben Neves converteu a última cobrança, garantindo o título. Com o resultado, Portugal se torna a primeira seleção bicampeã da Liga das Nações, torneio organizado pela UEFA desde 2019. A equipe já havia levantado o troféu na edição inaugural, também sob o comando de Cristiano Ronaldo.

