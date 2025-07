CBF fecha acordo e Série D terá nova plataforma de transmissões

Campeonato Brasileiro da Série D terá novo canal para transmissão das partidas - Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Demorou, mas saiu. Após 10 rodadas e mais de 70% da primeira fase concluída, a Série D do Campeonato Brasileiro enfim terá uma transmissão oficial.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fechou um acordo com o Grupo Metrópoles, que assumirá as transmissões da 4ª divisão nacional a partir da 11ª rodada, com exibição exclusiva no YouTube.

O contrato encerra um longo período de improvisos. A competição começou literalmente no escuro: 96 jogos das três primeiras rodadas sequer foram exibidos, nem por clubes, nem por federações.

A alternativa encontrada foi permitir, provisoriamente, que as partidas fossem mostradas nos canais oficiais das equipes, mas sem monetização ou inserção de anúncios, o que limitava o potencial financeiro e de alcance da competição.

Esse vazio aconteceu ainda na gestão de Ednaldo Rodrigues, afastado do cargo pela Justiça. O impasse persistiu mesmo após a eleição de Samir Xaud, único candidato ao pleito. Foram mais cinco rodadas com transmissões caseiras e descentralizadas, até o anúncio do novo parceiro.

Transmissão para apenas 40% da rodada

Apesar do acordo, o pacote inicial contempla apenas 13 dos 32 jogos da rodada, ou seja, 40% da grade. O canal do Grupo Metrópoles no YouTube, com 3,38 milhões de inscritos, será o responsável pelas exibições, mas o modelo ainda deixa boa parte da competição fora do alcance do torcedor.

Nas últimas semanas, o canal vinha transmitindo partidas do Campeonato Brasiliense Sub-20. Agora, estreia em escala nacional com um recorte da Série D, incluindo América-RN x Santa Cruz, no domingo, 6, na Arena das Dunas.

Curiosamente, o canal oficial do Santa Cruz, a TV Coral, chegou a transmitir quatro jogos da equipe nesta Série D antes do acordo. A média de público foi expressiva, já que um dos duelos contra o América-RN teve mais de 91 mil dispositivos simultâneos conectados.

O início das transmissões acontece neste sábado, 5, com 10 partidas ao vivo. No domingo, 6, mais três jogos completam a rodada.

Jogos com transmissão oficial (11ª rodada):

Sábado (5/7):

16h: Aparecidense x Porto Velho

16h: Ceilândia x Luverdense

16h: Inter de Limeira x Cascavel

16h: Sampaio Corrêa x Imperatriz

16h: Águia de Marabá x Manauara

17h: ASA x Sergipe

17h: Goiatuba x Uberlândia

17h: Rio Branco x Portuguesa

17h30: Ferroviário x Sousa

18h: Mixto x Capital



Domingo (6/7):

16h: Joinville x Marcílio Dias

16h30: América-RN x Santa Cruz

17h30: Manaus x Tuna Luso