Bahia foca em trabalhos técnicos mirando o Fortaleza pelo Nordestão

Elenco tricolor trabalha no CT Evaristo de Macedo - Foto: Divulgação / EC Bahia

O elenco do Bahia deu sequência à preparação no CT Evaristo de Macedo, em mais um dia de treinos voltado à construção ofensiva, organização tática e fortalecimento físico, na tarde desta quarta-feira, 2.

As atividades começaram com ativação física e técnica, preparando os atletas para a carga do trabalho. Em seguida, o grupo foi dividido em dois times, com foco em posse de bola e troca de passes.

Após a pausa para hidratação, o exercício foi ajustado para permitir finalizações a gol, dando sequência ao mesmo padrão de movimentação e leitura de jogo. Na segunda parte do treinamento, o técnico Rogério Ceni comandou uma atividade tática em campo aberto, priorizando posicionamento, compactação e organização entre os setores.

Encerrando a sessão, os jogadores foram divididos em grupos de cinco para um circuito físico de alta intensidade, reforçando a preparação atlética nesta fase da temporada.

No departamento médico, os atletas Erick e Kanu permaneceram em tratamento na fisioterapia. O grupo volta a treinar na manhã desta quinta-feira, 3, dando continuidade ao cronograma no período de intertemporada.

O clássico contra o Leão do Pici está marcado para a próxima quarta-feira, 9, na Arena Fonte Nova, às 21h30, em jogo único válido pelas quartas de finais da Copa do Nordeste.