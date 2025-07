Prefeitura e governo da Bahia apoiam transformação do Barradão em Arena

- Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O projeto da nova Arena Barradão segue ganhando força política e institucional. Além do apoio já declarado pela Prefeitura de Salvador, o Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), também confirmou disposição em colaborar com a modernização do estádio Manoel Barradas, casa do Esporte Clube Vitória.

Em entrevista ao Portal A TARDE, na manhã desta quinta-feira, 3, o secretário Augusto Vasconcelos destacou a relevância do clube no cenário esportivo e comunitário baiano, e reforçou o compromisso do Governo com iniciativas que aliem infraestrutura esportiva e impacto social.

“Aprimoramos a infraestrutura viária da região, com a construção de avenidas, ampliação de pistas e contenção de encostas. Também estamos investindo na construção de novos equipamentos esportivos, e, em breve, vamos implementar um projeto social que atenderá 900 crianças nas instalações do Esporte Clube Vitória, em um dos campos revitalizados com nosso apoio”, afirmou Vasconcelos.

Segundo ele, o projeto, que integra a iniciativa "Esporte para Todos", terá como foco a inclusão e a formação cidadã por meio da prática esportiva.

“Nosso objetivo principal é utilizar o esporte como ferramenta de integração e transformação social. O Vitória, por ser uma instituição de grande relevância para a comunidade esportiva, conta com nosso apoio nesta nobre missão de ajudar a transformar vidas”, completou o secretário.

Em entrevista à TV Vitória em junho deste ano, o presidente do clube rubro-negro projetou o início das obras para janeiro de 2026 e afirmou que, inicialmente, o Rubro-Negro não precisará mandar seus jogos fora do estádio. Ainda assim, o Estádio Pituaçu surge como plano B.

"Estamos inaugurando uma nova era. Essa será, sim, a mudança de chave do Vitória, não tenho dúvida nenhuma. Coloca a gente numa prateleira lá em cima", afirmou o dirigente.

O Vitória já assinou um memorando de entendimento com a empresa SD Plan para transformar o atual Barradão em uma arena moderna, com capacidade estimada para 50 mil pessoas.

Durante o desfile do 2 de Julho, que marca a Independência do Brasil na Bahia, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, também declarou apoio institucional à obra.

“O que depender da prefeitura para viabilizar a grande Arena, o presidente Fábio Mota sabe que conta com a gente. Já temos parcerias em curso e estamos de portas abertas para novas, pois fortalecer o Vitória, fortalecer o Bahia, é fortalecer o futebol baiano”, disse o prefeito em entrevista ao portal Aratu On.