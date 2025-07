Vitória terá elenco desfalcado e sem reforços na Copa do Nordeste

Rúben Rodrigues, meia português recém contratado pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Apesar de já ter anunciado três reforços para a retomada da temporada, o Vitória terá um elenco reduzido na partida contra o Confiança, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, às 21h30 da próxima terça, 8, no Barradão. Como o prazo de inscrições da competição já foi encerrado, o Leão da Barra não poderá contar com os novos contratados.

Recém chegados, o atacante Renzo López, o meia Rúben Rodrigues e o goleiro Thiago Couto não poderão ser inscritos. Para completar a lista de ausências, o zagueiro Neris não se recuperou de lesão muscular e também fica de fora, além do lateral-esquerdo Jamerson, que passou por cirurgia em junho.

Além disso, muitos jogadores deixaram o clube nos últimos dois meses: Bruno Xavier, Carlos Eduardo, Fábio Soares, Gabriel Vasconcellos, Gustavo Mosquito, Hugo, Janderson e Thiaguinho. Wellington Rato ainda não teve saída confirmada, mas não vestirá mais a camisa do Vitória.

Renato Kayzer fica disponível

A boa notícia é a presença do atacante Renato Kayzer, artilheiro do time no Campeonato Brasileiro. Peça importante que não pôde atuar na Copa Sul-Americana, o camisa 79 poderá fazer sua estreia em jogos do Nordestão.

Renato Kayzer é o artilheiro do Vitória no Campeonato Brasileiro | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Com isso, o time rubro-negro para encarar o Confiança deve ser formado por Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Baralhas, Ronald e Matheuzinho; Osvaldo, Erick (Lucas Braga) e Renato Kayzer. Jogadores da base também devem ser relacionados para encorpar o grupo.