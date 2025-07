Bahia: empresário garante permanência de joia da base e busca por titularidade

Jota, revelado na base do Bahia, renovou contrato até 2027 e busca se firmar no elenco de Rogério Ceni após boas atuações e elogios do treinador. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Fortalecendo a estratégia de valorizar os 'Pivetes de Aço', o meia Jota surge com a moral elevada junto a comissão técnica do Bahia. Apesar de poucas aparições no time principal, comando pelo técnico Rogério Ceni, o jogador teve seu vínculo estendido até o final de 2027 e deve permanecer no clube, como indica o seu empresário André Cury. Porém, a sua utilização depende da disputa por uma vaga no time com Caio Alexandre, Rezende e Acevedo.

Apesar das poucas oportunidades, o jovem de 21 anos já integra o elenco profissional e seguirá o caminho contrário ao de outro “Pivete de Aço” — Kauã Davi, que também renovou contrato, mas tem saída encaminhada —, permanecendo no Esquadrão em busca de minutagem. Ao menos, é o que garantiu o empresário do jogador, André Cury, ao Portal A TARDE. "Ele fica [no Bahia]!".

| Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Com dez jogos disputados no profissional do Bahia, seja entrando no decorrer de uma partida do elenco principal, ou iniciando em duelos do time alternativo, o jovem Jota é bem quisto pela torcida azul, vermelha e branca.

Em 2025, o meio-campista já disputou cinco partidas com a camisa tricolor, mas foi no confronto contra o Confiança, no dia 4 de junho, que os torcedores voltaram as atenções para o jogador. Apesar da derrota no jogo, Jota se destacou, e após o apito final, celebrou a oportunidade.

| Foto: Letícia Martins/EC Bahia

"A gente tem que estar sempre jogando o máximo possível. Querendo ou não, nós aprendemos muito nos treinamentos do profissional, no dia a dia, mas chega um momento em que o atleta precisa ter mais minutagem para quebrar uma barreira de aprendizado e evolução”, comentou o atleta.

Além disso, Jota também revelou que o técnico Rogério Ceni mantém contatos frequentes com os Pivetes de Aço: "A gente conversa. Ele (Rogério Ceni) conversa comigo, assim como com todos os atletas que estão subindo. Ele nos acolhe muito bem, mas também cobra bastante, porque sabe do nosso potencial”.

| Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Elogiado por Ceni

Após o bom jogo contra o Confiança, Jota ganhou uma nova oportunidade contra o Náutico — desta vez sob o comando do treinador Rogério Ceni com o elenco principal. Na ocasião, o meio-campista entrou no decorrer da partida, e recebeu elogios do comandante tricolor, que na época, pediu a renovação do jogador.

| Foto: Letícia Martins/EC Bahia

"Jota foi bem contra o Confiança, por isso ganhou minutos hoje. Entre ele e o Everton para entrar, escolhi ele, e para mim foi o melhor jogador dos que entraram. Elegância, solto, trabalhando bem a bola. Ele tem contrato por vencer no mês que vem, mas vamos exercer a cláusula de renovação até dezembro de 2027. Vai continuar trabalhando com a gente", comentou o técnico do Bahia.

| Foto: Letícia Martins/EC Bahia

No entanto, apesar dos elogios, e dos contatos frequentes de Ceni com os meninos da base — conforme revelado por Jota —, a busca por espaço no time principal para jogadores da base é sempre um desafio, e com o meio-campista não deve ser diferente.

Potencial de Jota é destacado por Preto Casagrande

Buscando entender como Jota pode conquistar um espaço na equipe de Ceni, uma vez que ele disputa vaga no setor mais prestigiado do Bahia, o Portal A TARDE conversou com Preto Casagrande.

Para o ex-jogador do Esquadrão, mesmo com as poucas oportunidades de ver o jovem em campo, Jota demonstrou muita qualidade quando solicitado: “A gente percebe que é um cara muito bom tecnicamente”.

| Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Segundo Preto, contudo, ainda é preciso observar mais a personalidade e a marcação do jogador. “Querendo ou não, ele atua como primeiro ou segundo homem [...] Então, ele precisa melhorar na recuperação de bolas, ter mais participação na marcação”, comentou.

No entanto, Preto destacou que o esquema de jogo proposto pelo técnico Rogério Ceni pode ser um ponto positivo para Jota conquistar espaço no Tricolor de Aço: “Ele tem um bom passe, tem qualidade técnica, boa estatura [...] Isso pode ajudar ele a se desenvolver no profissional”.

Ainda durante a entrevista, o ex-jogador do Bahia enalteceu a postura do clube ao renovar o contrato do jovem: “Acredito que foi uma boa opção do Bahia ao renovar o contrato dele [...] Hoje, com o suporte do Grupo City, a gente percebe que há mais tranquilidade para os treinadores observarem os jovens com mais calma”.

O Jota pode sim ser um bom nome para o técnico Rogério Ceni Preto Casagrande - ex-jogador do Bahia

Tudo sobre Jota

Nome completo: João Victor Broad Moreira Guimarães

Data de nascimento: 06/02/2004 (21 anos)

Estado: Bahia

Pé Dominante: Destro

Posição: Meio-campista

Número da camisa: 68

Chegou ao clube: 02/10/2020

Partidas como profissional: 10

Partidas como titular em 2025: 4

Minutos jogados em 2025: 330

Estreia profissional: contra o Jequié em 2024 (time alternativo)

Jota teve o contrato renovado em junho