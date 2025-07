Joia do Bahia tem saída encaminhada para a Europa: "Precisa seguir a vida"

Polivalente, Kauã Davi não conquistou espaço no time de Ceni - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Considerado uma das joias da base do Esporte Clube Bahia e elogiado publicamente pelo treinador Rogério Ceni durante uma coletiva de imprensa, o polivalente defensor Kauã Davi, de 21 anos, pode estar de malas prontas para o futebol europeu – mais precisamente para o Leste da Europa.

Mas o futuro dele não será em outro clube do Grupo City, ao menos é o que garante uma pessoa próxima ao atleta, que pediu anonimato para não atrapalhar as negociações.

"Há uma negociação em andamento para ele (Kauã Davi) seguir a vida em outra equipe. Fora do Brasil. Não seria para um time do Grupo City e seria em definitivo, com o Bahia mantendo porcentagem dos direitos do Kauã", revelou a pessoa próxima ao defensor.

Já sobre o clube de destino, o sigilo foi mantido. "Será um clube da Europa, do Leste Europeu. É uma equipe que sempre disputa, pelo menos, a Conference League”, disse ele, que completou: “Menino do bem, precisa seguir a vida dele".

Defensor promissor

Lateral-direito de origem, mas zagueiro por necessidade, o camisa 71 foi um dos destaques do 'time alternativo' do Tricolor que atuou nas primeiras partidas do ano no Campeonato Baiano. As boas atuações lhe renderam uma renovação de contrato com o Bahia até dezembro de 2026.

A ampliação do vínculo de Kauã Davi com o Esquadrão de Aço aconteceu no dia 28 de janeiro. No clube desde os 11 anos, o jovem comemorou bastante. “Feliz. Quando me chamaram para renovar, não acreditei, fiquei em choque. Houve conversas e renovei. Agora a inspiração para estar motivado é muito grande”, declarou durante coletiva no dia seguinte.

A empolgação do jogador era justificada, já que também ganhou elogios de Ceni. “Assisti aos três jogos, gostei do Kauã, apesar do último lance contra o Jacobina, que traz bastante para dentro. Para um lateral, tem muito bom jogo aéreo e tem personalidade, precisa de alguns ajustes, saber a hora de subir mais. Mas agradou”, comentou o treinador Rogério Ceni na época.

Porém, sem espaço no time de Ceni, o staff do atleta começou a se movimentar para conseguir dar maior minutagem a Kauã em outro clube. A movimentação é vista como natural por pessoas próximas ao jogador, já que, mesmo com as lesões de Santiago Arias e Gilberto na época, ele não ganhou oportunidades. No período, Erick e, depois, Acevedo foram improvisados na lateral.

Na atual temporada, Kauã fez sete jogos pelo Campeonato Baiano, dois pela Copa do Nordeste e um pela Copa do Brasil. No Brasileirão e na Taça Libertadores, ele não entrou em campo.

Com o defensor em campo em 2025, o Tricolor venceu seis jogos, empatou dois e perdeu outros dois.

Joia da base vinha treinando com o time principal | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Times do leste europeu na última UEFA Europa Conference League

Armênia: FC Noah

Bielorrússia: Dinamo‑Minsk

Bósnia‑Herzegovina: Borac Banja Luka

República Tcheca: Mladá Boleslav

Cazaquistão (à parte na UEFA): Astana

Moldávia: Petrocub Hînceşti

Polônia: Jagiellonia e Legia Warszawa

Sérvia: TSC (Topola)

Eslovênia: Celje e Olimpija Ljubljana

Tudo sobre Kauã Davi

Nome completo: Kauã Davi Fernandes Braga

Data de nascimento: 17/01/2004 (21 anos)

Estado: Minas Gerais

Pé Dominante: Destro

Posição: Zagueiro/lateral-direito

Número da camisa: 71

Chegou ao clube: 02/10/2020

Partidas como profissional: 10

Partidas como titular: 6

Minutos jogados em 2025: 444

Estreia: contra o Botafogo-PB em 2024 (time alternativo)

Foi indicado a revelação do Baianão

Kauã figurou entre os três finalistas do prêmio Melhores do Baianão, na categoria Revelação. O vencedor foi o atacante Felipe Cardoso, do Atlético de Alagoinhas. O terceiro finalista foi Matheus Firmino, do Jacuipense.

