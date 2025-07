Saiba quantos banhos por semana são ideais depois dos 60 anos

Pessoas com mais de 60 anos precisam de cuidados com banhos - Foto: Freepik

Após os 60 anos de idade, a rotina de cuidados com o corpo precisa ser repensada, principalmente no que diz respeito à frequência dos banhos.

Embora o banho seja um hábito diário para muitas pessoas ao longo da vida, na terceira idade esse costume pode exigir adaptações importantes para proteger a pele e a saúde de forma geral.

Por que tomar menos banhos pode ser melhor?

Com o envelhecimento, a pele tende a perder sua oleosidade natural, ficando mais fina, ressecada e sensível.

De acordo com informações do site Estado de Minas, banhos diários, longos ou com água muito quente acabam removendo a camada protetora de lipídios da pele, deixando o corpo vulnerável a irritações, coceiras, pequenas fissuras e até infecções.

Além disso, o sistema imunológico pode ficar mais fragilizado com a idade, aumentando a necessidade de preservar a integridade da pele.

Quantos banhos por semana são recomendados para idosos?

De modo geral, especialistas indicam que pessoas acima dos 60 anos tomem de 2 a 3 banhos por semana, sempre com água morna e sabonetes suaves. Esse intervalo costuma ser o suficiente para manter a higiene sem prejudicar a saúde cutânea.

Em dias de calor intenso ou após exercícios físicos, um banho extra é bem-vindo, mas vale manter a mesma cautela com a temperatura e o tempo no chuveiro.

Dicas para um banho saudável na terceira idade

Evite banhos prolongados e água muito quente, pois isso agrava o ressecamento.

Prefira sabonetes hidratantes e neutros, menos agressivos para a pele madura.

Aplique cremes hidratantes após o banho, ainda com a pele levemente úmida, para potencializar a absorção.

Use toalhas macias e seque-se com delicadeza, sem esfregar.

Nem todos os idosos têm as mesmas demandas. Pessoas com problemas de mobilidade, doenças dermatológicas ou outras condições específicas podem precisar adaptar a frequência dos banhos ou do uso de produtos. Por isso, o acompanhamento de um médico dermatologista ou geriatra é sempre indicado.

Para perceber benefícios como menor incidência de coceiras e redução no risco de infecções, o segredo está na regularidade, mais do que na quantidade.

Manter uma rotina de higiene equilibrada e hidratação diária ajuda a preservar a saúde e o conforto da pele por muito mais tempo.