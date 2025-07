Esse hábito de higiene comum no Brasil pode reduzir o risco de AVC

Risco de AVC pode ser reduzido com simples hábito - Foto: Freepik

Um simples costume do dia a dia pode fazer toda a diferença na prevenção de graves problemas de saúde. O uso regular do fio dental, prática bastante difundida no Brasil, mostrou-se capaz de reduzir de forma significativa o risco de acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e complicações cardíacas.

A informação veio a partir de uma pesquisa apresentada em 2025 na International Stroke Conference, em Los Angeles.

O estudo, conduzido pela Universidade da Carolina do Sul e liderado pelo Dr. Souvik Sen, acompanhou mais de 6 mil pessoas por um período de 25 anos.

Os resultados chamam atenção: usar fio dental pelo menos uma vez por semana pode diminuir em 22% o risco de AVC isquêmico e em 44% o risco de AVC cardioembólico.

Por que a boca influencia tanto o coração?

Estudos recentes apontam que até 45% das doenças cardiovasculares podem ter origem em problemas na boca.

Bactérias presentes em casos de gengivite e periodontite, por exemplo, podem entrar na corrente sanguínea e provocar inflamações em diferentes partes do corpo.

Essas infecções podem resultar em doenças graves, como endocardite bacteriana, que é uma inflamação do revestimento interno do coração, além de contribuírem para o acúmulo de placas nas artérias, aumentando o risco de infarto e AVC.

O fio dental tem papel essencial nesse processo. Ao remover a placa bacteriana que se acumula entre os dentes, ele ajuda a manter a saúde das gengivas, impedindo que microrganismos alcancem a circulação e provoquem inflamações sistêmicas.

Atenção ao uso correto

Apesar de o fio dental ser um hábito presente na rotina de muitos brasileiros, seu uso ainda costuma ser feito de maneira incorreta ou muito esporádica.

Para que o benefício seja real, é fundamental utilizá-lo todos os dias, com a técnica adequada, alcançando as áreas entre os dentes e abaixo da linha da gengiva.