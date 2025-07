Yogini Gita Patel traz meditação Raja Yoga ao Brasil em turnê especial

Gita Patel é professora e praticante de meditação Raja Yoga há mais de 45 anos - Foto: Reprodução

A renomada yogini indiana Gita Patel chega ao Brasil para realizar uma turnê de eventos entre os dias 21 de junho e 14 de julho. Em Salvador, a atividade está marcada para o dia 7 de julho, às 19h, no Teatro Jorge Amado.

Além da capital baiana, a turnê inclui encontros em São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), Fortaleza (CE) e várias cidades no interior de São Paulo. Todas as palestras são abertas ao público e contarão com meditação guiada, além de tradução.

Professora e praticante de meditação Raja Yoga há mais de 45 anos, Gita Patel é a coordenadora da Brahma Kumaris em Los Angeles, Califórnia.

A relevância de Gita Patel ultrapassa fronteiras. Ela já realizou turnês na Europa, Estados Unidos, Ásia e Oceania, e é reconhecida como uma liderança feminina no campo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal.

A vinda da yogini Gita Patel ao Brasil é uma oportunidade para o público conhecer mais sobre a meditação Raja Yoga, prática que combina introspecção e autoconhecimento para alcançar equilíbrio emocional, além de despertar o interesse dos participantes para a prática da meditação como meio para a transformação pessoal.

Na ocasião do evento, será também celebrado o festival indiano de Rakshabandhan, com meditação especial e distribuição de pulseiras indianas (Rakhis) de proteção.

Sobre a Brahma Kumaris

A Brahma Kumaris é uma ONG internacional que ensina meditação Raja Yoga como ferramenta para experimentar paz na mente e lidar com a complexidade da vida com equilíbrio. Foi fundada na Índia em 1937 e está presente no Brasil desde 1979.