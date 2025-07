Dormiu mal? Saiba com isso pode ocasionar um infarto

Descubra quantas noites mal dormidas podem ocasionar um infarto - Foto: Reprodução

Dormir mal não é apenas um incômodo: é um risco à saúde do coração. Segundo um estudo da Universidade de Uppsala, na Suécia, bastam apenas três noites de sono ruim para que o organismo apresente alterações associadas a doenças cardiovasculares. A pesquisa analisou os efeitos de uma rotina de apenas quatro horas de sono por noite, durante três dias consecutivos.

De acordo com os cientistas, essa restrição causa mudanças no sangue que aumentam o risco de infarto, hipertensão e outras complicações cardíacas. O sono inadequado interfere nos mecanismos de regeneração do corpo e no equilíbrio hormonal, sobrecarregando o sistema cardiovascular.



Como melhorar sua noite de sono e proteger o coração

Para evitar os impactos negativos do sono insuficiente, especialistas recomendam manter uma rotina regular de descanso, com horários fixos para dormir e acordar. Também é indicado evitar luzes artificiais intensas à noite, limitar o uso de telas próximo à hora de dormir e adotar hábitos relaxantes, como ler, meditar ou tomar um banho morno.

Reduzir o consumo de cafeína e álcool no fim do dia e manter o quarto escuro e silencioso também pode fazer diferença significativa na qualidade do sono. Segundo os pesquisadores suecos, garantir pelo menos 7 a 8 horas de sono por noite já reduz significativamente os riscos cardíacos a longo prazo.