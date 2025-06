Pai ou mãe: de quem as crianças herdam a inteligência? - Foto: Reprodução

A velha dúvida sobre quem as crianças puxam mais pode ter uma resposta científica quando o assunto é inteligência. De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade de Glasgow, no Reino Unido, os filhos tendem a herdar mais a inteligência da mãe do que do pai.

O estudo, que acompanhou mais de 12 mil crianças ao longo de vários anos, identificou que o fator mais confiável para prever o QI de uma criança é, surpreendentemente, o QI da mãe, independente da classe social, etnia ou nível de escolaridade. A revelação vem causando polêmica e muitas discussões nas redes sociais.

Entenda como funciona a herança genética da inteligência

Segundo os pesquisadores, grande parte dos genes relacionados à cognição estão localizados no cromossomo X, que é duplo nas mulheres e único nos homens. Isso explicaria por que as mães têm mais probabilidade de transmitir características cognitivas diretamente aos filhos.

Pai ou mãe: de quem as crianças herdam a inteligência?

A pesquisa sugere que até 50% da inteligência é hereditária, enquanto a outra metade depende de fatores externos, como o ambiente, estímulos, educação e experiências vividas.

E o papel dos pais?

Se por um lado a genética materna tem um peso maior na inteligência, isso não significa que os pais fiquem de fora da equação. Segundo o estudo, outras capacidades, como habilidades emocionais, intuição, empatia e desenvolvimento social, são igualmente herdadas, e muitas vezes têm mais relação com o lado paterno.

Pai ou mãe: de quem as crianças herdam a inteligência?

A inteligência, portanto, não depende apenas da carga genética, mas de uma série de fatores combinados que incluem tanto a biologia quanto o ambiente no qual a criança cresce.

O ambiente também molda o QI

Além da herança genética, o estímulo intelectual oferecido pela família, professores e amigos é essencial para o desenvolvimento da inteligência. Experiências, desafios e aprendizados ao longo da vida são fundamentais para transformar o potencial herdado em capacidade real.

Os especialistas ressaltam que a genética prepara o terreno, mas é o ambiente que cultiva e desenvolve essa inteligência. Por isso, investir em educação, cultura e afetividade é tão ou mais importante quanto qualquer fator biológico.