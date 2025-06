Essas são as 5 raças de pets mais carinhosas que você pode ter - Foto: Reprodução

Se você sonha em ter um cachorro carinhoso, grudado e que não perde a chance de subir no colo, saiba que algumas raças são naturalmente mais afetuosas.

Embora todo cão possa ser amoroso, certos perfis foram desenvolvidos exatamente para companhia e costumam ser verdadeiros ímãs de carinho.

Raças que foram criadas para serem cães de companhia são, frequentemente, as que mais gostam de aconchego e colo Pets. Parade Pets

Se você busca um pet que esteja sempre por perto, confira as cinco raças mais carinhosas e que adoram colo, segundo especialistas.

1- Golden Retriever

O Golden Retriever lidera qualquer lista quando o assunto é carinho e afeto. Segundo a treinadora Nicole Ellis, é “geralmente a raça mais amorosa e aconchegante”.

Extremamente intuitivos e leais, os Goldens foram desenvolvidos para trabalhar ao lado de humanos, o que explica essa necessidade constante de proximidade física.

O American Kennel Club (AKC) descreve a raça como inteligente, amigável, extrovertida, leal e extremamente confiável. É aquele cachorro que vive colado na família e ama estar literalmente encostado em alguém.

2- Chihuahua

Apesar do tamanho, os chihuahuas são gigantes no quesito afeto. “Eles estão entre os cães mais carinhosos que já conheci”, afirma a treinadora Ashley Reely.

Eles adoram ficar no colo, no meio das cobertas ou aninhados no dono. Charmosos, atrevidos e graciosos, segundo o AKC, os chihuahuas são perfeitos para quem busca um pet de companhia, daqueles que não largam o dono por nada.

3- Labrador Retriever

Se existe uma raça sinônimo de lealdade e carinho, ela se chama Labrador Retriever. “Labradores são extremamente focados nas pessoas e adoram estar fisicamente próximos dos tutores”, afirma Rutten.

O AKC descreve os Labradores como ativos, extrovertidos e amigáveis. Eles são apaixonados pela companhia da família e podem, inclusive, querer continuar no colo mesmo depois de adultos — mesmo pesando mais de 30 quilos!

4- Buldogue Francês

O Buldogue Francês é perfeito para quem busca um cachorro afetuoso, tranquilo e que ama um colo. Segundo Dyanna Durr, técnica veterinária, “os buldogues são conhecidos por serem extremamente carinhosos e grudados nos tutores”.

O AKC define essa raça como brincalhona, inteligente e muito adaptável. São ótimos para apartamentos e vivem em busca de uma boa soneca no colo de quem ama.

5- Cavalier King Charles Spaniel

Entre os cães mais carinhosos do mundo está o Cavalier King Charles Spaniel. De aparência elegante, eles escondem um lado extremamente afetuoso e dependente emocionalmente.

“Esses cães são mais felizes quando estão aconchegados no colo dos donos”, afirma Nicole Ellis. De acordo com o AKC, são gentis, graciosos e altamente adaptáveis. Seja em uma casa cheia de crianças ou na companhia de uma pessoa só, eles só querem uma coisa: colo e amor.

É sempre importante lembrar que, embora as raças ofereçam tendências de comportamento, cada cachorro tem uma personalidade única. O ambiente, a criação e o vínculo construído fazem toda a diferença no desenvolvimento do pet.

Independentemente da raça, oferecer amor, segurança e cuidado é o caminho para ter um companheiro amoroso, feliz e, claro, sempre por perto, de preferência, no seu colo.