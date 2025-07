Marmitas podem fazer mal à saúde? Saiba alimentos que não podem ser requentados

Marmitas - Foto: Reprodução

Com a rotina cada vez mais corrida, é comum preparar refeições em grandes quantidades para facilitar os próximos dias. Mas será que esquentar sobras de comida é sempre seguro? A resposta depende de alguns cuidados importantes com o preparo, armazenamento e, claro, o modo de aquecimento.

A preocupação maior está na maneira como os alimentos foram conservados antes de serem levados novamente ao fogo ou ao micro-ondas. Quando armazenados de forma inadequada, eles se tornam um ambiente propício para a multiplicação de bactérias e fungos que causam intoxicação alimentar. O resultado pode ir de leves desconfortos, como gases e diarreia, até casos graves, que oferecem risco à vida.

Segundo especialistas, alimentos que foram mal cozidos ou que perderam suas propriedades originais ao longo do tempo não devem ser reaquecidos, pois podem representar riscos à saúde.

Alimentos que não devem ser requentados

Arroz

Se não estiver completamente cozido, o arroz pode conter grãos parcialmente crus — o ambiente ideal para o desenvolvimento da bactéria Bacillus cereus. “Essa bactéria é eliminada em altas temperaturas, porém libera uma toxina no alimento, ocasionando intoxicação, com quadro de diarreia, vômitos, dor de cabeça, febre, entre outros”, alerta Ana Sandra Viana Zimichut, nutricionista da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, em entrevista ao UOL.

Ovos

O ideal é que sejam consumidos logo após o preparo. Caso contrário, tornam-se vulneráveis à ação de micro-organismos nocivos.

Carnes e frutos do mar

Esses alimentos também são altamente perecíveis e devem ser ingeridos preferencialmente logo após o cozimento. Reaquecer carnes mal conservadas pode gerar sérios riscos de contaminação.

Vegetais como espinafre e beterraba

Ambos são ricos em nitratos, que, quando expostos ao calor novamente, se transformam em nitritos — substâncias potencialmente tóxicas e associadas a doenças, inclusive ao câncer.

Preparações com tomate, cebola e pimentão

Esses ingredientes tendem a fermentar e podem estragar mais rapidamente quando armazenados ou reaquecidos incorretamente.

Leguminosas e oleaginosas

Feijão, lentilha e castanhas contêm proteína, gordura e alta umidade — características que favorecem a deterioração e exigem cuidados extras no armazenamento.

Massas e molhos à base de leite

São ambientes ideais para a multiplicação de bactérias, especialmente se forem expostos a mudanças bruscas de temperatura ou à contaminação cruzada com outros alimentos.

Especialistas alertam para os riscos à saúde ao consumir alimentos mal armazenados ou mal aquecidos | Foto: Isis Cedraz | Ag. A TARDE

Qual é a melhor forma de aquecer alimentos?

Apesar da praticidade, o micro-ondas pode deixar partes da comida mal aquecidas, criando bolsões frios onde bactérias podem sobreviver. Além disso, sabor e textura geralmente são prejudicados.

Ao utilizar o micro-ondas, é importante escolher utensílios adequados. “Refratários de plástico no micro-ondas liberam também contaminantes que são altamente nocivos à saúde, como bisfenol A, que é um material poroso que acumula bactérias. As panelas podem ser fontes de metais pesados. As mais indicadas são de cerâmica, vidro e aço cirúrgico”, explica Jamille Carvalho Tahim, nutricionista e mestre em Nutrição e Saúde pela Universidade Estadual do Ceará ao UOL.

Para garantir um aquecimento uniforme, mexa a comida durante o processo.

Dicas para reduzir os riscos ao consumir sobras