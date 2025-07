Camaçari segue ofertando cirurgias eletivas no município

Procedimento de histeroscopia, minimanente invasivo, é realizado com recursos da prefeitura de Camaçari e reduz tempo de espera de pacientes - Foto: Juliano Sarraf | PMC

Pacientes que aguardavam há quase dois anos pos uma cirurgia estão, finalmente, tendo acesso aos procedimentos e podendo retomar sua rotina. O programa de cirurgias eletivas realizado pela Secretaria de Saúde de Camaçari vem ampliando o atendimento aos munícipes e reduzindo o tempo de espera.

Nesta sexta-feira, 27, foram feitas 10 histeroscopias - procedimento que permite realizar intervenções cirúrgicas no interior do útero, como a remoção de pólipos ou miomas e que também pode ser usada para corrigir alterações no endométrio ou para tratar outras condições uterinas.

A execução aconteceu no Hospital São Matheus, localizado no município, que custeia os procedimentos com recursos próprios. Todos os pacientes passam por exames pré-operatórios.

Iraci Sobral, de 53 anos, foi uma das pacientes que fizeram a histeroscopia. “Estava aguardando desde 2023 e estou bem feliz de agora, poder passar pela cirurgia. O atendimento está sendo ótimo”, elogiou a cozinheira, residente do bairro Gleba H.

A dona de casa Maria Sonia Paiva, de 71 anos, aguardava pelo procedimento há cerca de 1 ano e meio. Ela estava acompanhada da filha, Crispiniana Paiva, de 46 anos, que destacou o cuidado recebido. 'O atendimento que minha mãe recebeu foi maravilhoso', disse a moradora de Vila de Abrantes.