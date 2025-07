Vitória x Confiança: onde assistir, prováveis escalações e mais

Vitória voltará a campo após quase um mês sem jogos - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O Vitória entra em campo nesta terça-feira, 8, para dar mais um passo rumo ao pentacampeonato da Copa do Nordeste. O Rubro-Negro encara o Confiança-SE, às 21h30, no Barradão, pelas quartas de final da competição regional.

O Leão chega ao confronto como favorito após terminar a primeira fase do torneio como líder do Grupo A, com 15 pontos em sete jogos, desempenho impecável — com quatro vitórias e três empates — que rendeu a vantagem do mando de campo para os próximos jogos. Apesar disso, o clube baiano tenta se livrar de uma sequência negativa de cinco jogos consecutivos sem vencer na temporada.

O Confiança, por sua vez, também não está "bem das pernas" no atual momento. Apesar de ter alcançado a fase final da Copa do Nordeste, classificando em quarto lugar no Grupo B, com 11 pontos, a equipe sergipana é o vice-lanterna da Série C do Campeonato Brasileiro, com apenas nove pontos em 11 partidas disputadas e quatro partidas seguidas sem triunfos.

Para enfrentar o "Dragão", o técnico Thiago Carpini não conta com o zagueiro Neris e o lateral Jamerson, que estão no Departamento Médico. Recém contratados, Thiago Couto, Rúben Rodrigues e Renzo López também não podem entram campo, já que não estão inscritos na Copa do Nordeste.

A novidade do Vitória é o lateral-esquerdo Maykon Jesus, que deve ter sua estreia nesta terça como titular após ter atuado 45 minutos no empate em 0 x 0 diante do Cruzeiro, antes da pausa no calendário para a Copa do Mundo de Clubes. Além disso, o atacante Renato Kayzer entrará em campo pela primeira vez no Nordestão.

Prováveis escalações

Uma provável escalação do Rubro-Negro tem: Lucas Arcanjo; Claudinho (Raúl Cáceres), Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Baralhas, Ronald Lopes (Willian Oliveira) e Matheuzinho; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.

Uma provável escalação do Confiança tem: Felipe Scheibig; Airton, Valdo, Maicon Martins e Alan Cardoso; Breyner Camilo, Vitinho, Renílson e Nicholas; Neto Oliveira e Thiago Santos.

Onde assistir

A partida será transmitida de forma exclusiva pelo Premiere (pay-per-view).