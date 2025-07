Adversário do Bahia, Fortaleza não vai contar com reforços milionários

Bahia enfrenta o Fortaleza pelas quartas da Copa do Nordeste nesta quarta, 9. Reforços do time cearense não foram inscritos a tempo e estão fora do duelo. - Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Após quase um mês de recesso — sendo duas semanas de férias —, o Bahia volta a campo nesta quarta-feira, 9, às 21h30, na Arena Fonte Nova, contra o Fortaleza, em duelo válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Para o confronto, o Esquadrão não terá nenhuma novidade no elenco, assim como o Laion, que, apesar de ter investido pesado para reforçar o time, não poderá contar com os novos contratados.

Isso acontece porque o prazo para inscrições no Nordestão foi encerrado ao fim da fase de grupos. Portanto, o Fortaleza não pôde inscrever seus novos atletas — que custaram aos cofres do tricolor cearense cerca de R$ 24 milhões — no plantel que defende a equipe na Copa do Nordeste.

Os contratados são: José Herrera, atacante que veio do Argentino Juniors, tornando-se a segunda maior contratação da história do clube (R$ 13,1 milhões); e Adam Bareiro, que estava emprestado ao Al-Rayyan, do Catar, mas pertencia ao River Plate e vai chegar por R$ R$ 9,7 milhões.

O Bahia tem muitos motivos para acreditar no triunfo sobre o Fortaleza e na classificação às semifinais da Copa do Nordeste. Além de ter a vantagem do mando de campo, o Esquadrão de Aço vai a campo nesta com o peso de nunca ter sido eliminado pelo Leão do Picí no mata-mata da competição regional. O clube baiano já cruzou caminho com a equipe cearense em outras três ocasiões.