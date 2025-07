Rodrigo Becão dá prioridade à Europa após ter nome ligado ao Bahia

Rodrigo Becão, ex-Bahia, foi especulado no clube, mas não houve contato. Zagueiro se recupera de lesão e deve permanecer no futebol europeu. - Foto: Reprodução / ©Fenerbahçe

Em meio a proximidade do início da janela de transferências, o nome do zagueiro Rodrigo Becão — formado nas categorias de base do Bahia e colega de Anderson Talisca no Fenerbahçe —, foi ligado ao Tricolor de Aço, conforme revelado pelo jornalista turco Ekrem Konur. No entanto, segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE, não houve contato com o Esquadrão para um possível retorno.

Ainda segundo a apuração, o objetivo é manter o jogador no futebol europeu. O atleta possui contrato com o clube turco até junho de 2028 e, caso haja a possibilidade de empréstimo, a intenção é direcioná-lo ao futebol italiano, onde já defendeu a camisa da Udinese.

Rodrigo Becão Vs Cristiano Ronaldo | Foto: Foto por MARCO BERTORELLO / AFP

Trajetória internacional e recuperação de lesão

Pivete de Aço, o defensor soma passagens por CSKA Moscou, na Rússia, e pela própria Udinese, antes de desembarcar em Istambul, em julho de 2023, quando foi adquirido por cerca de 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões de reais).

Desde então, porém, pouco atuou: Becão rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito em dezembro do ano passado, em jogo do Campeonato Turco, contra o Instambul, e está em processo final de recuperação.

Veja o momento da lesão de Becão

Ficha técnica de Rodrigo Becão