Não vem! Especulado no Bahia, Talisca se reapresenta ao Fenerbahçe

Bahia sonha com Talisca, mas retorno imediato é descartado - Foto: Divulgação / Fenerbahçe

Pivete de Aço, com carreira construída na Europa e no Oriente Médio, Anderson Talisca é o grande desejo da torcida do Bahia. Desde que deixou o clube, o nome do jogador sempre esteve ligado ao Tricolor de Aço. Em 2025, portanto, a história não tem sido diferente. No entanto, apesar do “burburinho”, o atacante se reapresentou ao Fenerbahçe, da Turquia — clube com qual tem contrato até junho de 2026 — e, segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE, por meio de pessoas ligadas ao atleta, não há chance de Talisca reforçar o Esquadrão neste momento.

Veja a reapresentação do jogador

A “Novela Anderson Talisca”

Já há alguns anos Talisca faz questão de demonstrar a vontade que tem de defender a camisa azul, vermelha e branca novamente. Contudo, o jogador sempre deixou claro que esse desejo deveria ser realizado mais próximo da reta final de sua carreira. Porém, há cerca de um mês, o Pivete de Aço revelou que mantém contato frequente com o diretor de futebol do Bahia, Cadu Santoro, durante participação no Jogo Aberto BA, da TV Band.

Na ocasião, Talisca afirmou que conversou com o dirigente acerca de um possível retorno ao Tricolor de Aço, mas que “as coisas ainda não andaram da maneira esperada” para a volta do atleta. Apesar do insucesso, o atacante não descartou assinar um pré-contrato com o Bahia.

Assinei por um ano e meio, no dia 10 de janeiro já posso assinar um pré-contrato. A gente conversa bastante e vai depender do clube, não é só da minha vontade Anderson Talisca - durante participação no Jogo Aberto BA

A declaração caiu como uma bomba nas redes sociais, e desde então, o nome de Anderson Talisca tem sido o mais almejado pela torcida tricolor nesta janela de transferências — que ainda nem abriu (10 de julho a 2 de setembro).

Apesar do anseio dos torcedores, o retorno neste momento parecia inviável. Ainda assim, a esperança da torcida tricolor foi nutrida após informações vindas diretamente da Turquia afirmarem que o atleta estaria vivendo um "momento conturbado" por discussões com o técnico do time, o português José Mourinho.

Ainda conforme noticiado na imprensa turca, o treinador José Mourinho não estaria satisfeito com o atleta, e caso surgisse uma boa oferta, o clube não dificultaria sua saída, alimentando as expectativas azuis, vermelhas e brancas.

Contudo, ainda que tenha sido noticiado esse possível “racha” na Turquia, além das declarações recentes, Anderson Talisca se reapresentou ao Fenerbahçe de José Mourinho visando o início da próxima temporada, colocando um ponto final no anseio de um possível retorno ao Bahia nesta janela.

O jogador tem contrato com o clube turco até o dia 30 de junho de 2026, podendo assinar um pré-contrato a partir do dia 10 de janeiro, conforme revelado pelo próprio atleta. Na última temporada (2024/2025), o atacante marcou 20 gols e deu duas assistências em 42 jogos, por Al-Nassr e Fenerbahçe.

O que é um pré-contrato?

O pré-contrato é uma espécie de obrigação firmada entre jogador e clube para, na data acertada, assinarem um contrato principal. O objetivo do pré-contrato é a assinatura de um contrato posterior.

Um bom exemplo aconteceu no Bahia recentemente, quando o Esquadrão acertou a contratação do lateral-esquerdo Iago Borduchi, em janeiro, quando o atleta ainda defendia o Augsburg, da Alemanha. O atleta chegou ao Tricolor de Aço em julho, após o vínculo com o clube alemão chegar ao fim.