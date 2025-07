Especulado no Bahia, atacante vira alvo de rival no Brasileirão

O Corinthians abriu conversas com Carlos Vinicius, atacante de 30 anos, ex-Benfica e Fulham. Livre no mercado, o jogador pode retornar ao Brasil na janela de 2025. - Foto: DANIEL LEAL / AFP

Antigo alvo do Bahia, o atacante Carlos Vinicius, de 30 anos, está no radar do Corinthians para reforçar o setor ofensivo nesta janela de transferências.

Livre no mercado após deixar o Fulham, da Inglaterra, o jogador desperta o interesse da diretoria alvinegra, que avalia o custo-benefício da possível chegada do atleta.

| Foto: Foto por TIM NWACHUKWU / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Em baixa recente, o centroavante não balança as redes desde 17 de março, quando marcou seu último gol pelo Galatasaray, da Turquia.

Apesar do jejum, o currículo de Carlos Vinicius é considerado atrativo. Revelado nas categorias de base de Santos e Palmeiras, o atacante teve destaque no futebol europeu, principalmente na temporada 2019/2020, quando foi artilheiro do Campeonato Português pelo Benfica, com 24 gols em 47 jogos. No continente, passou ainda por Napoli, Tottenham, PSV e Monaco.

A chegada ao Velho Continente aconteceu em 2017, quando o brasileiro foi contratado pelo Real Massamá, de Portugal. Depois disso, foi adquirido pelo Napoli, da Itália, que o emprestou ao Rio Ave e ao Monaco.

Em seguida, foi negociado com o Tottenham, da Inglaterra, onde anotou 10 gols em 22 partidas. Passou ainda pelo PSV, da Holanda, antes de ser comprado pelo Fulham por 5 milhões de euros, em 2022.

No Brasil, antes da experiência internacional, Carlos Vinicius também atuou profissionalmente por Caldense-MG e Grêmio Anápolis-GO. Agora, o atacante vê com bons olhos a possibilidade de retornar ao país e defender um clube de grande torcida. “Está disposto a flexibilizar a pedida financeira”, indicam fontes próximas ao jogador.

O Corinthians, por sua vez, teve conversas iniciais com o estafe do atacante, discutindo valores e condições contratuais. Embora o foco da diretoria esteja na contratação de pontas, o clube não descarta oportunidades de mercado — caso de Carlos Vinicius, que chegaria sem custos de transferência.

Especulado no Bahia em 2023 e no começo de 2024, o atacante ainda não tem acerto definido com o Timão, mas segue como opção analisada pela comissão técnica e pela diretoria.

A janela de transferências brasileira abre nesta quinta-feira e vai até setembro. Até agora, o único reforço confirmado pelo Corinthians para a temporada 2025 é o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri.