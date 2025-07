Vagas na Série A do Baianão 2026 seguem em aberto após empates nas semifinais

Galícia e Itabuna - Foto: Valder Silva

A definição das vagas para a Série A do Campeonato Baiano 2026 ficou para o próximo fim de semana, após os empates nos jogos de ida das semifinais da Série B. As partidas foram equilibradas e mostraram que a disputa pelo acesso segue aberta e sem favoritos.

No sábado (5), no estádio Joia da Princesa, o Fluminense de Feira e o Bahia de Feira empataram em 1 a 1, mantendo viva a esperança de ambas as equipes em garantir o retorno à elite do futebol baiano. Já o confronto entre Galícia e Itabuna, também realizado no sábado, terminou sem gols, aumentando a tensão para o jogo de volta.

Quando serão os jogos decisivos?

Os duelos que definirão os dois times que irão disputar a Série A do Baianão 2026 estão programados para o próximo final de semana:

Sábado (12): Bahia de Feira x Fluminense de Feira, na Arena Cajueiro.

Domingo (13): Itabuna x Galícia, no estádio Joia da Princesa.

Em ambos os confrontos, quem vencer no tempo normal garante vaga na final da Série B e o acesso automático para a elite estadual. Se os jogos terminarem empatados novamente, a decisão será nos pênaltis.