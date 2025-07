Com time sub-23, Brasil fica em terceiro na Copa América Feminina

Time sub-23 do Brasil ficou na terceira colocação da Copa América - Foto: Divulgação/CSV

Enquanto a equipe principal segue focada na Liga das Nações, a Seleção sub-23 ficou responsável por representar o Brasil na Copa América Feminina de Vôlei. Sob comando do técnico Marcos Miranda, a equipe verde e amarela terminou na terceira colocação.

A primeira edição da Copa América foi conquistada pela Argentina, que utilizou o time principal e derrotou a Seleção neste domingo, 6, no Ginásio Divino Braga, em Betim (MG), por 3 sets a 1, com parciais foram de 25/17, 25/17, 21/25 e 25/15. Para se sagrar campeão, o Brasil precisava vencer por 3 a 0.

A competição foi disputada no sistema de pontos corridos e contou com cinco seleções sul-americanas. O Brasil fechou a competição com duas vitórias sobre Venezuela e Chile, além de duas derrotas para a Argentina e Peru, campeã e vice-campeã respectivamente.

A equipe principal do Brasil, comandada por José Roberto Guimarães, segue em preparação para a próxima semana da Liga das Nações, no Japão. O primeiro jogo da Seleção será contra a Bulgária, na quarta-feira, 9, às 0h.

Conheça o elenco brasileiro da Copa América

Levantadoras: Maria Clara Carvalhaes e Heloise Soares

Opostas: Gabi Carneiro e Jaque Schmitz

Ponteiras Maria Clara Andrade, Camilly Salomé, Ana Rudiger e Stephany

Centrais: Adria, Juju, Thays e Livia

Líberos: Lelê e Sophia