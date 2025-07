Racha na Turquia pode ser o início do retorno de Talisca ao Bahia

Talisca pelo Bahia - Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

A janela de transferências está chegando, e a torcida do Bahia recebeu uma esperança nova nesta quinta-feira, 3. A grande novidade seria o retorno de Anderson Talisca, atacante que jogou na base do Bahia de 2009 a 2013 e no profissional na temporada 2013/14, a hoje defende o Fenerbahçe, da Turquia.

Tudo começou com uma postagem em turco no Twitter/X, afirmando que o atleta estaria vivendo um "momento conturbado" por discussões com o técnico do time, o português José Mourinho. Assim, a permanência de Talisca na Turquia estaria ameaçada, e sua volta ao Brasil cada vez mais possível.

🟡🔵 Manchester City’nin sahiplerinin olan Brezilya’nın Bahia kulübü, Anderson Talisca’nın şartlarını sordu. pic.twitter.com/a1lPWQ27zn — Furkan 🏆🏆 (@bakfurkn) July 2, 2025

Em outro programa estrangeiro, foi comentado que "Mourinho não está muito feliz com Talisca e Irfan Can Kahveci. Se surgir uma oferta, ele pode mandar eles embora".

Ahmet Konanç:



Gelen bilgiler doğruysa dün Amrabat'ın 13 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu gerçekleşti.



- Mourinho, Talisca ve İrfan Can Kahveci'den çok mutlu değil. Teklif gelirse gönderin diyebilir.



pic.twitter.com/yM8sOMBdoF — FB Reports (@FBReports_) July 3, 2025

O interesse do Bahia não é novidade - o clube já vinha monitorando Talisca há algum tempo, com o próprio Talisca afirmando ter conversado com o Tricolor em dezembro do ano passado.

“Meu contrato com o Fenerbahçe é de um ano e meio, então, daqui a seis meses, já posso assinar um pré-contrato. A gente conversa bastante. Depende também do clube, não só de mim. Mas sabemos que isso vai ser uma transformação gigantesca até pro clube e pra minha carreira”, afirmou em entrevista ao Jogo Aberto BA.

Atualmente, o brasileiro tem contrato com o clube turco até junho do ano que vem, podendo assinar pré-contratos a partir de janeiro. No entanto, em caso de dispensa, o atleta poderia retornar ainda este ano.



Além do Bahia, o Corinthians já havia procurado o atleta há algum tempo, de acordo com o próprio Talisca em entrevista ao UOL: “Eles (Corinthians) ligaram para o meu empresário, tiveram conversas, mas nada concreto. Eu estava no Al-Nassr e não tinha o objetivo de voltar para o Brasil. Já disse que torço para Bahia e Corinthians e, por causa disso, tem essa especulação direto”.

No mês passado, no entanto, em uma entrevista ao Globo Esporte, Talisca mandou uma mensagem à torcida tricolor, alimentando mais esperanças na Bahia: "Gosto de todo mundo, amo eles (a torcida do Esquadrão), tudo vai acontecer no momento certo".

Sem movimentações oficiais divulgadas, as redes sociais se encheram de esperanças dos torcedores, que pedem pela volta de Talisca, sócio-torcedor do clube até 2031, além da contratação de mais um atacante e um goleiro para o Tricolor de Aço na próxima janela de transferências.

Talisca em números

Bahia - Temporada 2013

38 jogos

3 gols

Bahia - Temporada 2014

30 jogos

8 gols

Fenerbahçe - Temporada 2024/25

40 jogos

17 gols

2 assistências

Al-Nassr - Temporada 2023/24 (Melhor temporada da carreira)