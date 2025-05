Com vulgo 'Spark', Talisca lança álbum “Notas”; saiba mais

Conhecido pelos gols em campo, o jogador Anderson Talisca, que atualmente defende o Fenerbahçe, decidiu ampliar a sua atuação artística com o lançamento de um álbum musical, sob o nome de Spark. O projeto, intitulado “Notas”, chegou às plataformas digitais no último dia 15.

Com referências do R&B e do trap, o álbum revela a outra faceta de Talisca: sensível, apaixonado por música e disposto a explorar as próprias vivências. “A mensagem que quero passar é o que é o Spark. A visão de musicalidade, de conceito, de letra, de melodia. Foi nesse processo que aprendi a tocar piano, e por isso ele se chama ‘Notas’”, explicou o artista.

Amor, poder e reconexões em faixas intensas



Entre as músicas mais marcantes do disco, estão composições que abordam o desejo, as lembranças de amores passados e a autoconfiança. Em faixas como “Confusa”, Spark traça uma narrativa de sedução que remete ao clima rebelde de Bonnie e Clyde. Já em “Box” e “Menciona”, o artista mergulha na nostalgia e nas tensões de relações marcadas por química e incerteza.

O projeto também traz colaborações de nomes importantes da nova cena, como Luccas Carlos, Jaya e BIN. Em músicas como “Joias” e “Preta Rara”, Spark mistura luxo, atitude e sensualidade, enquanto “Culpa” e “Novela” refletem o lado emocional e cinematográfico dos términos amorosos.