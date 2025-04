Spark: conheça o novo lançamento de Anderson Talisca no mundo do trap

Anderson Talisc adotou o nome 'Spark' para sua carreira musical - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Engana-se quem pensa que Anderson Talisca é apenas bom de bola. Revelado pelo Bahia, o hoje jogador do Fenerbahçe Spor Kulübü, da Turquia, tem investido cada vez mais no mundo da música e lançado sua carreira no gênero trap.

Adotando o nome artístico ‘Spark’, o artista revelou ao Portal A TARDE que sempre foi apaixonado pela música e está muito feliz em poder expor sua paixão para o mundo. “O rap entrou na minha vida muito cedo, em 2014, 2015, ali no Bahia, quando eu passei a consumir muito o gênero, mas de fato, desde 2020 entrou com o pé na porta”, contou.

Prestes a lançar seu novo álbum, que está previsto para entrar nas plataformas digitais no dia 30 de abril, o famoso contou que busca fugir da parte genérica do trap e foca em colocar sua verdade nas canções que produz.

“Eu vim de uma escola de música que traz mais musicalidade, é algo que eu me preocupo bastante. Sobre a minha mensagem, tem um sub sentido por trás ali, de superação, respeito, carinho, afeto e amor”, disparou.

Spark ainda contou que teve dificuldades em desvincular a imagem de jogador da de trapper. “Foi um pouco difícil no começo porque quando eu realmente coloquei a minha arte pra fora a galera tomou um susto, pois ninguém sabia também”, explicou.

“Eu, através do futebol, já pensava em expor esse meu lado musical para fora. Em 2020, lancei minha primeira música, em 2021, quando comecei a ganhar uma visibilidade legal, a galera passou a ver que realmente existe uma musicalidade e um talento por trás disso”, completou.