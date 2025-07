De volta? Bahia tem interesse em repatriar zagueiro, diz jornalista

Após Anderson Talisca ter seu nome ligado ao Bahia nesta quinta-feira, 3, o zagueiro Rodrigo Becão, atualmente no Fenerbahçe, da Turquia, mesmo clube do meia-atacante, também pode ser repatriado pelo Tricolor.

O defensor de 29 anos não teve muitos minutos em campo com o português José Mourinho e, de acordo com o jornalista turco Ekrem Konur, pode ser negociado nesta janela de transferências. O Esquadrão de Aço, portanto, é uma das equipes que estão interessadas no atleta, assim como o Internacional e o Nantes, da França.

Com história construída no futebol italiano, Becão também atraiu olhares da Europa e a Udinese, clube que defendeu entre 2019 e 2023, iniciou conversas para repatriar o zagueiro. A Atalanta, que jogará a Champions League na próxima temporada, também possui negociações em andamento.

