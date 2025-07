Ainda sem dupla, Bahia intensifica treino técnico e tático

O Bahia realizou treinos físicos e táticos no CT Evaristo de Macedo, mas ainda não contou com os jogadores Kanu e Erick, que seguem em tratamento na fisioterapia e academia. - Foto: Divulgação / EC Bahia

Mesmo ainda sem poder contar com Kanu e Erick, que seguem em tratamento entre fisioterapia e academia, o elenco do Bahia deu sequência à preparação para o retorno aos gramados. O grupo realizou, nesta quinta-feira, 3, mais um dia de atividades no CT Evaristo de Macedo, com trabalhos físicos, técnicos e táticos comandados pela comissão de Rogério Ceni.

O dia começou na academia, onde os atletas passaram por uma ativação sob responsabilidade do preparador físico José Mário Campeiz. Logo depois, o grupo foi ao campo para uma série de três exercícios no gramado.

A primeira atividade em campo foi conduzida também por Campeiz e teve como objetivo o aquecimento físico e técnico do elenco. Na sequência, os jogadores foram divididos em dois times para um exercício dinâmico dentro de um hexágono.

A equipe que detinha a posse de bola precisava trocar passes até acionar um dos dois atacantes posicionados em áreas específicas. Após receber o passe, o atacante era desafiado a encarar um defensor no clássico duelo 1×1, com o objetivo de finalizar a jogada em gol.

A terceira etapa do treino foi voltada ao ajuste tático, realizada em campo aberto. O treinador Rogério Ceni aproveitou o momento para orientar movimentações e simulações de jogo, focando na preparação estratégica da equipe para os compromissos seguintes.