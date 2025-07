De contestado a titular: David Duarte conquista espaço no Bahia

David Duarte celebra sequência como titular no Bahia em 2025 e destaca apoio de Rogério Ceni. Zagueiro já soma 21 jogos no ano e evita se rotular como intocável. - Foto: Rafael Rodrigues / E.C Bahia

Desde que chegou ao Bahia, David Duarte nunca foi unanimidade entre os torcedores tricolores. No entanto, apesar da ressalva da torcida, o defensor é um homem de confiança do técnico Rogério Ceni — foi a pedido do comandante que o Esquadrão exerceu a compra do jogador. Em 2025, o atleta tornou-se titular após o setor defensivo sofrer com baixas importantes por lesões, e desde então, não saiu mais da equipe considerada titular.

Com 21 jogos disputados até aqui no ano, David Duarte está próximo de ultrapassar o maior número de partidas com a camisa do Bahia em uma única temporada. Falta apenas um duelo para o defensor igualar a marca de 2023, quando disputou 22 jogos, e dois para superar o feito, consolidando-se como peça-chave na equipe.

Nesta quinta-feira, 3, o zagueiro concedeu uma entrevista coletiva no CT Evaristo de Macedo, e falou sobre a sequência que tem recebido sob o comando do técnico Rogério Ceni. Apesar de estar feliz pela fase que está vivendo, o jogador pregou cautela ao falar sobre a alcunha de “titular absoluto” da equipe.

“Eu fico muito feliz por estar jogando mais, por estar mostrando a minha qualidade, por estar mostrando o meu potencial, por estar ajudando a equipe do Bahia. Cada dia que passa eu me motivo mais, dou mais a vida nos treinamentos", comentou David Duarte.

Eu vou continuar dando o meu máximo para o professor Rogério Ceni, ele que toma essa decisão e quem se beneficia com isso tudo, lógico, é a instituição David Duarte - zagueiro do Bahia

Respaldado por Ceni

Em 2023, após o Bahia escapar do rebaixamento contra o Atlético-MG, na última rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano, o treinador Rogério Ceni disse que gosta de defensores com as características de David Duarte, alegando, inclusive, que o atleta era o melhor zagueiro construtor da equipe, além de exaltar jogo aéreo do defensor, que foi titular naquela partida.

"Eu gosto de zagueiro que constrói? Gosto. Se eu prefiro ter zagueiro que constrói? Se eu jogar com três, no mínimo dois que construam. Hoje nós centralizamos o nosso melhor construtor, que foi o David. Se eu pudesse ter três caras que constroem e tivesse o jogo aéreo como o dele, eu teria", declarou o treinador após a goleada de 4 a 1 sobre o Atlético Mineiro, na Arena Fonte Nova.