Bahia exerce direito de compra e anuncia permanência de David Duarte | A TARDE

O Bahia anunciou oficialmente nesta segunda-feira, 8, a compra do zagueiro David Duarte, anteriormente emprestado pelo Fluminense até o final de 2023. O jogador agora assinou um contrato por mais três temporadas, até o final de2026.

Para contar com o jogador por empréstimo, o clube desembolsou R$500 mil, porém, os valores para a contratação em definitivo não foram revelados pelo Bahia.

Focando na pré-temporada, o zagueiro já está treinando normalmente com o restante do elenco desde a reapresentação no sábado. 6. Ele irá integrar o grupo que vai à Manchester, na Inglaterra, na terça-feira, 9, e permanecerá até o dia 21 deste mês.

David Duarte disputou 22 partidas pelo Tricolor, sendo 11 delas pelo Campeonato Brasileiro. Sua última atuação foi na goleada diante do Atlético-MG, que garantiu a manutenção do Bahia em mais uma temporada da Série A.

Além da compra de David Duarte, o Bahia já anunciou a contratação do meia Éverton Ribeiro, apresentado no domingo, 7. Os próximos dias devem ser de novidades no Tricolor, com chegadas e saída.