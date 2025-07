Bahia x Corinthians tem tabela detalhada pela CBF; veja datas

Mulheres de Aço em jogo no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Classificado pela primeira vez às quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino, o Bahia tentará seguir escrevendo sua história e terá o Corinthians pela frente na caminhada rumo às semifinais. A tabela detalhada do confronto, divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), indica que o jogo de ida será realizado em Salvador, no dia 9 de agosto, um sábado, às 18h, apesar do local da partida ainda não ter sido divulgado.

O duelo de volta será em São Paulo, já que o clube paulista fez a melhor campanha em relação às Mulheres de Aço, terminando em terceiro lugar na primeira fase. O jogo está marcado para o dia 15 de agosto, uma sexta-feira, às 21h.

Na fase de pontos corridos, o Bahia superou sua melhor pontuação e fez a melhor campanha da sua história na competição, terminando em sétimo lugar com 24 pontos, totalizando sete triunfos em 15 partidas ao todo.

Entretanto, o Tricolor terá um duro adversário pela frente, que venceu seis dos últimos sete títulos do Brasileirão.O Corinthians é o maior vencedor do campeonato, com seis títulos (2018, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024)