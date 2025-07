Bahia nunca foi eliminado pelo Fortaleza em mata-mata do Nordestão

Duelo desta quarta será o terceiro entre os tricolores em mata-mata de Copa do Nordeste - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia tem muitos motivos para acreditar no triunfo sobre o Fortaleza e na classificação às semifinais da Copa do Nordeste. Além de ter a vantagem do mando de campo, o Esquadrão de Aço vai a campo nesta quarta-feira, 9, às 21h30, na Arena Fonte Nova, com o peso de nunca ter sido eliminado pelo Leão do Picí no mata-mata da competição regional.

O clube baiano já cruzou caminho com a equipe cearense em outras três ocasiões no Nordestão e, na última vez, o confronto foi marcado por fortes emoções. Pela semifinal da edição de 2021, as equipes empataram em 0 a 0 no tempo regulamentar e, em disputa de pênaltis, o goleiro Matheus Teixeira, do Bahia, brilhou defendendo duas cobranças e classificando sua equipe à grande final, marcada pelo tetracampeonato conquistado sobre o Ceará.

Duelo entre Fortaleza e Bahia pela Copa do Nordeste de 2021 | Foto: Divulgação

O duelo de tricolores voltou a acontecer em 2016, pelas quartas de final. Na ocasião os duelos ainda eram disputados no formato de ida e volta, com o Bahia vencendo o primeiro jogo em plena Arena Castelão por 2 a 1 — com dois gols de Juninho Valoura — e empatando em 1 a 1 no segundo jogo, na Arena Fonte Nova. Naquela campanha, a equipe acabou eliminada pelo campeão Santa Cruz, na semifinal.

O confronto aconteceu pela primeira vez em mata-mata de Copa do Nordeste em 2001, quando o Esquadrão foi campeão pela primeira vez. Antes de disputar a decisão com o Sport, o Bahia teve que passar pelo Fortaleza na semifinal e, na Arena Fonte Nova, venceu por 2 a 1, com gols de Washington e Capixaba.

Nesta edição, o clube baiano tem o favoritismo ao seu lado em meio à temporada abaixo das expectativas do adversário cearense. Bastante criticado pela torcida, a equipe comandada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda não vence há sete jogos na temporada, além de sofrer com a recente eliminação na 3ª fase da Copa do Brasil para o Retrô.

Um tabu para quebrar

Apesar de ter o retrospecto favorável em mata-mata, os últimos confrontos entre Bahia e Fortaleza pela competição regional têm sido marcado por vitórias cearenses. Nos últimos cinco jogos, o Leão do Pící venceu três e empatou dois, sendo dez gols marcados e apenas três sofridos. O último triunfo do Esquadrão aconteceu há oito anos, pela Copa do Nordeste de 2017.

Outro tabu para ser quebrado pelo Tricolor envolve o treinador Vojvoda. Desde que chegou na equipe, em 2021, o técnico nunca ficou fora do mata-mata do Nordestão e, se for eliminado pelo Esquadrão nesta quarta, ficará fora das semifinais pela primeira vez. Campeão em 2022, o Fortaleza parou entre os quatro melhores em 2023 e conquistou o tricampeonato em 2024.