Relembre o último time do Vitória que jogou um mata-mata do Nordestão

Jogadores do Vitória comemoram gol da classificação contra o Altos, pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2021 - Foto: Pietro Carpi / EC Vitória

De volta ao mata-mata da Copa do Nordeste após três anos de ausência, o Vitória vai encarar o Confiança nas quartas de final, nesta terça-feira, 8, às 21h30, no Barradão. A última participação rubro-negra nesta etapa da competição foi na temporada 2021, quando o Leão da Barra eliminou o Altos com uma equipe formada por diversos jogadores revelados na base do clube.

Jogando também em casa, o Vitória aplicou 2 a 1 sobre a equipe piauiense no dia 17 de abril daquele ano, um sábado. O Leão da Barra saiu na frente com gol do atacante Samuel, sofreu o empate e buscou o resultado já nos acréscimos, com um golaço do meia Dudu Miraíma.

A escalação rubro-negra naquela partida foi: Ronaldo; Raul Prata, Marcelo Alves, Wallace e Pedrinho (Roberto); Gabriel Bispo, Cedric (Soares), Alisson Farias (Dudu Miraíma) e Ruan Nascimento; David da Hora (Wesley Pionteck) e Samuel (Ygor Catatau). O técnico da equipe era Rodrigo Chagas.

Saiba como estão os jogadores que atuaram naquela partida

Ronaldo

Revelado na base do Vitória e com passagem de 11 anos no clube, onde disputou 91 jogos, Ronaldo atualmente tem 28 anos e virou a casaca em Salvador. Após boa passagem pelo Atlético-GO, o goleiro acertou por empréstimo com o Bahia e acumula nove jogos pelo maior rival do Leão da Barra na capital baiana.

Ronaldo sendo abraçado por Lucas Arcanjo após o fim da partida contra o Altos | Foto: Pietro Carpi / EC Vitória

Raul Prata

Lateral-direito de 37 anos, Raul Prata atuou por 35 jogos pelo Vitória e deixou o clube após o fim de 2021, sua única temporada no Barradão. O defensor depois teve passagens importantes por CRB e Novorizontino na Série B, mas se transferiu para o Luverdense neste ano e disputa atualmente a Série D do Brasileirão.

Raul Prata no aquecimento para a partida | Foto: Pietro Carpi / EC Vitória

Marcelo Alves

Zagueiro de 27 anos, Marcelo Alves acumulou alguns empréstimos do Madureira para outras equipes, vindo para o Vitória após boa passagem no Vasco da Gama. O defensor disputou 23 jogos pelo clube baiano e não permaneceu na temporada 2022, posteriormente passando por Tondela, de Portugal, e o clube russo Sochi, em que joga nos dias atuais.

Marcelo Alves em ação contra o Altos | Foto: Pietro Carpi / EC Vitória

Wallace

Revelado na base do Vitória, Wallace Reis acumula três passagens pela Toca do Leão, a última delas até 2021, onde conquistou quatro títulos baianos e um do Nordeste, com 251 jogos no total. Após deixar o Leão da Barra, o zagueiro foi emprestado para Brusque em 2022 e posteriormente comprado em definitivo. Deixou o clube catarinense em 2025 e permaneceu no sul do país, onde defende atualmente o Londrina na Série C do Brasileirão, aos 37 anos.

Wallace em ação contra o Altos | Foto: Pietro Carpi / EC Vitória

Pedrinho

Outro revelado na base do Vitória, Pedrinho, de 22 anos, surgiu como uma grande promessa na lateral-esquerda. Atuou pelo time profissional rubro-negro em 34 oportunidades, quase todas em 2021, sendo depois negociado com o Athletico, onde foi campeão da Copa Sul-Americana. Em 2023, se transferiu para o Shakhtar Donetsk e segue no clube ucraniano.

Pedrinho comemorando a vitória contra o Altos | Foto: Pietro Carpi / EC Vitória

Gabriel Bispo

Atualmente com 28 anos, o volante Gabriel Bispo atuou na equipe sub-23 do Vitória e depois subiu para o principal, onde atuou em 43 partidas. Deixou o clube baiano em 2022 e defendeu o finlandês Kuopion Palloseura, passando depois por Paysandu, Guarani e Botafogo-SP, onde está atualmente.

Gabriel Bispo foi titular na partida contra o Altos em 2021 | Foto: Pietro Carpi / EC Vitória

Cedric

Também revelado na Toca do Leão, Cedric alternava entre as funções de volante e lateral-direito. Entre idas e vindas de 2017 a 2021, temporada que ganhou mais espaço no time, participou de 54 jogos até se transferir para o CSA em 2022, passando depois por Mirassol e Figueirense. Atualmente, aos 27 anos, defende o Londrina na Série C.

Cedric durante treino do Vitória em 2021 | Foto: Pietro Carpi / EC Vitória

Alisson Farias

Jogador que chegou com boa expectativa após boa passagem no CRB, Alisson Farias não conseguiu grande destaque no Vitória. O meia de 29 anos atuou por 33 jogos entre 2020 e 2021, antes de retornar por empréstimo ao time alagoano. Passou posteriormente por Chapecoense e CSA, mas atualmente está fora do Brasil defendendo o vietnamita Bình Dinh FC.

Alisson Farias chegou com expectativa ao Vitória, mas não correspondeu | Foto: Pietro Carpi / EC Vitória

Ruan Nascimento

Mais um que começou a carreira no Vitória em 2020, o meia-atacante Ruan Nascimento fez apenas 26 jogos pelo clube baiano entre empréstimos e retornos. Atuou vinculado pelo clube baiano no Sub-20 do Atlético-MG, Figueirense, Confiança e Itabuna, antes de rescindir contrato neste ano de 2025. Atualmente aos 24 anos, defende o Linense-SP.

Ruan Nascimento rescindiu com o Vitória neste ano | Foto: Pietro Carpi / EC Vitória

David da Hora

O atacante David da Hora, hoje com 25 anos, também jogou por anos na base do Vitória. Após estrear pelo time profissional em 2021, atuou em 60 jogos antes de se transferir para o Metalist, da Ucrânia. Devido à guerra no país europeu, retornou ao Brasil para defender o Fortaleza. Passou também por Juventude, Coritiba, CRB e chegou a acertar com o Paysandu, mas foi reprovado nos exames médicos e retornou ao Coxa, onde está atualmente.

David em treino do Vitória na temporada 2021 | Foto: Pietro Carpi / EC Vitória

Samuel

Outro destaque da base rubro-negra, o atacante Samuel hoje tem 24 anos e atuou por 51 jogos pelo Vitória, onde teve um início promissor. Após o fim da sua passagem pelo clube no profissional, se transferiu para o japonês Oita Trinita e está em 2025 no Guarani, disputando a Série C. Foi autor do primeiro gol rubro-negro nesta partida contra o Altos.

Samuel marcou um dos gols do Vitória na classificação contra o Altos | Foto: Pietro Carpi / EC Vitória

Roberto

O lateral-esquerdo Roberto foi um dos jogadores que saiu do banco de reservas naquela partida. Defendeu o Vitória por 49 jogos em 2021, antes de se transferir para o Ituano na temporada seguinte. O defensor passou também por Novorizontino, Vila Nova e CSA, clube da Série C que está nos dias de hoje.

Roberto após o apito final | Foto: Pietro Carpi / EC Vitória

Anmerson Soares

Conhecido apenas como Soares, o meia de 27 anos atuou por empréstimo no Vitória entre 2020 e 2021. Depois de 45 jogos disputados, deixou o clube baiano e rodou por diversas equipes: Sampaio Corrêa, Remo, Guarany de Sobral, Caxias, Ferroviário, Águia de Marabá, CEFAT e Lagarto, onde está em 2025.

Anmerson Soares entrou no segundo tempo diante do Altos | Foto: Pietro Carpi / EC Vitória

Dudu Miraíma

Mais um dos diversos revelados pelo Vitória daquele elenco, o meia Dudu Miraíma entrou no segundo tempo para marcar um belo gol que decidiu a classificação às semifinais. Com 100 jogos pelo time principal do Leão da Barra, se destacou principalmente na Série C de 2022. A partir de 2023, passou a acumular empréstimos e atuou por Náutico, Portuguesa, CSA, Noroeste e São Bernardo, onde está atualmente emprestado pelo clube baiano.

Dudu Miraíma foi o herói da classificação contra o Altos | Foto: Pietro Carpi / EC Vitóriaq

Ygor Catatau

Como a maioria do elenco, o atacante Ygor Catatau defendeu o Vitória apenas naquela temporada de 2021 e disputou 27 jogos. Jogou depois pelo indiano Mumbai City, Madureira, Sampaio Corrêa e pelo iraniano Sepahan, antes de ser eliminado do futebol profissional. O agora jogador amador de 30 anos foi punido pelo STJD por envolvimento em manipulação de resultados para beneficiar apostas.

Eliminado do futebol após punição do STJD, Ygor Catatau hoje atua no futebol amador | Foto: Pietro Carpi / EC Vitória

Wesley Pionteck

Atacante de 29 anos, Wesley Pionteck disputou 15 jogos pelo Vitória em 2021 e é lembrado principalmente por um fator extra campo. Condenado por lesão corporal contra a ex-namorada, o jogador sempre enfrentou resistência dos torcedores e patrocinadores, sem nunca ter se firmado no Leão. Passou depois por Água Santa, Sampaio Corrêa, ABC, Avenida, Itabirito, Primavera e Campinense, mas atualmente está sem clube.

Wesley Pionteck enfrentou grande resistência da torcida rubro-negra | Foto: Pietro Carpi / EC Vitória

Rodrigo Chagas

Rodrigo Chagas comandou o Vitória na Copa do Nordeste de 2021 | Foto: Pietro Carpi / EC Vitória

Ídolo do Vitória como jogador, Rodrigo Chagas se tornou técnico da mesma base que o revelou. Após comandar o Sub-17 e Sub-20, virou auxiliar da equipe profissional e depois iniciou sua carreira como treinador em 2020. Foi demitido após 30 jogos em meio ao Brasileirão Série B 2021, posteriormente passando por clubes como Jacuipense, Juazeirense, Atlético de Alagoinhas, Monte Roraima e Porto Vitória, onde trabalha atualmente e disputa a Série D.