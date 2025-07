Mundial: Calor de quase 40°C pode influenciar Fluminense x Chelsea

MetLife Stadium, palco do jogo entre Fluminense x Chelsea pela Copa do Mundo e Clubes - Foto: David Ramos/AFP

O jogo entre Fluminense e Chelsea, válido pelas semifinais da Copa do Mundo de Clubes, deve ter acontecer em um contexto que tende a afetar o desempenho das duas equipes. A cidade de Nova Iorque, palco do duelo desta terça-feira, 8, às 16h, no MetLife Stadium, deve contar com a alta temperatura em média de 35°C de acordo com as previsões.

Além disso, a região também corre risco de sofrer com tempestades, o que pode acarretar na paralisação da partida. As suspensões têm sido uma das novidades deste Mundial e, até o momento, tiveram que ser aplicadas em seis dos 56 jogos disputados até o momento.

Em alguns casos, por exemplo, o atraso durou quase duas horas e acabou interferindo no ritmo do jogo. Até o momento, o duelo entre Palmeiras e Al Ahly, que terminou em 2 a 0 para o clube paulista, foi o único envolvendo brasileiros que foi interrompido.

O calor também é um fator criticado pelos times da Copa do Mundo de Clubes, principalmente os europeus. No caso do Chelsea, adversário do Fluminense nesta tarde, por exemplo, existe uma diferença brusca de temperaturas em relação às jogam no torneio e às que estão acostumados a atuar na Premier League.

O técnico do Chelsea, por exemplo, revelou que a equipe inglesa está fazendo treinamentos mais curtos para guardar energia antes dos jogos devido ao calor. Em uma entrevista coletiva, o comandante usou a palavra "impossível" para comentar sobre as condições de entrar em campo.

"É quase impossível treinar ou fazer atividades por conta do clima. Agora estamos só guardando energia para os jogos. O treinamento de hoje de manhã foi muito, muito curto. É difícil trabalhar assim, faremos o nosso melhor e tentaremos ganhar. É a única coisa que podemos fazer. Em termos de treinos, é impossível fazer treinos normais", disse o treinador.