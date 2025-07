Recomeço! Vitória encerra preparação para enfrentar o Confiança

Matheuzinho, meia do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Quase um mês depois, o Vitória enfim encerrou a preparação para voltar aos gramados. Nesta terça-feira, 8, o Leão encara o Confiança-SE, às 21h30, no Barradão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Nem só de treinamentos vive a rotina do Rubro-Negro para voltar melhor no segundo semestre do ano. Nesta tarde, profissionais do Núcleo de Saúde e Performance do clube participaram de uma palestra para iniciar uma série de atividades visando um aperfeiçoamento técnico.

Liderados pelos consultores da Catapult, Thiago Magalhães e Gabriel Gazone, os funcionários das áreas de fisioterapia, fisiologia, nutrição, psicologia, preparação física e departamento médico participaram da apresentação.

Dentro de campo, os jogadores fizeram um exercício de bolas paradas, incluindo faltas, escanteios e cobranças de pênaltis, e encerraram a tarde com um treino recreativo, com coletivo 11 contra 11.

Renato Kayzer vai estrear na Copa do Nordeste pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Para enfrentar o Confiança, o técnico Thiago Carpini não poderá contar com Neris e Jamerson, que estão no DM do clube. Com apenas 19 anos, o jovem Maykon Jesus deve ser o escolhido para atuar na lateral-esquerda.