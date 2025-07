Emprestado ao Confiança, volante não enfrenta o Vitória no Nordestão

Dionísio durante partida pelo Brasileirão Série C em 2022 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Campeão da Série B de 2023 e destaque na Série C em 2022, Dionísio não vai enfrentar o Vitória nesta terça-feira, 8, pelo Confiança, clube que defende atualmente. Como está emprestado pelo Leão da Barra, o volante tem uma cláusula contratual que o impede de entrar em campo.

Para poder utilizar Dionísio contra o Vitória, o Confiança teria que pagar uma multa de R$ 1 milhão. No entanto, segundo o portal ge.globo, a diretoria do clube sergipano descartou a possibilidade e o volante não poderá jogar.

Dionísio está emprestado ao Confiança | Foto: Luiz Neto/ADC

Dionísio chegou a atuar em cinco partidas pelo Rubro-Negro em 2025, antes do empréstimo ao Confiança. Com a camisa do Dragão, vinha sendo titular e já atuou em 12 partidas, sendo 10 pelo Campeonato Brasileiro da Série C.

Vitória e Confiança se enfrentam às 21h30 desta terça, no Barradão, em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste.