Oportunidade única: imóveis da Caixa com descontos que cabem no seu bolso

Leilão vai ocorrer em julho e agosto - Foto: Reprodução/JusBrasil

A Caixa Econômica Federal fará, nos dias 14, 17, 21 e 24 de julho e 18 e 21 de agosto, um leilão com 2.115 imóveis em todos os estados do país, com exceção de Amapá e Roraima. Os descontos para adquirir os imóveis podem chegar a 60%.

Os interessados devem se cadastrar no site responsável. Além disso, um cadastro prévio também deve ser feito no site da Caixa , para gerar o boleto de pagamento.

Existe a possibilidade de financiamento e de utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Vale lembrar que a Caixa não envia o boleto das propostas diretamente, e o arrematante deve pagar os valores exclusivamente no site indicado.

Imóveis leiloados

Em julho, 1.539 imóveis serão leiloados, sendo 929 apartamentos, 564 casas, 14 imóveis comerciais ou industriais e 32 terrenos, segundo a leiloeira intermediária. O evento vai acontecer em quatro datas diferentes, que chegam a oferecer 60% de desconto sobre os valores da avaliação.

Já em agosto, 576 propriedades em leilão, ou 339 apartamentos, 205 casas, três imóveis comerciais ou industriais e 29 terrenos, de acordo com a Fidalgo Leilões.