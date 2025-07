Em dúvida? Veja 5 dicas de como estudar para os concursos

Veja dicas de como estudar para concursos - Foto: Divulgação

A temporada de concursos, como o Concurso Nacional Unificado, e o Enem, está se aproximando, e com isso, as pessoas começam a tentar se organizar para extrair o melhor desempenho de si mesmas nas provas.

Porém, alguns ainda podem se sentir inseguros quando se trata deste assunto, por isso, confira algumas estratégias para se preparar para alguns concursos que estão por vir.

Veja algumas estratégias para se preparar

Determinar um tempo de estudo diário

Para uma boa preparação para os concursos, é de extrema importância que o candidato separe uma quantidade de horas do seu dia para que ele foque somente nos estudos.

Vale lembrar que esse tempo pode variar de pessoa para pessoa, o melhor a se fazer é buscar um tempo em que você se sinta confortável é tire o maior proveito dele, mas sempre lembrando que é fundamental também ter uma parcela de seu tempo voltado para descanso.

Plano de estudos

Elaborar um plano de estudos também é essencial para uma boa preparação, é costumeiro que os candidatos façam dois cronogramas, um antes do edital ser liberado, e um depois.

No primeiro planejamento, os estudos são focados em matérias comuns, já fazendo exercícios de fixação. Já após a divulgação do edital, o foco passa a ser nos conteúdos específicos.

Treino de redação

Caso o concurso escolhido possua uma fase de redação, é de suma importância que o candidato estude a ou as formas de texto aceitas no mesmo e treine os estilos, sempre dando atenção nas formas de avaliação, que podem ser diferentes de concurso para concurso.

Ler as questões do concurso escolhido

Após escolher qual, ou quais, concursos que serão prestados, o candidato deve ler as questões de provas passadas, já que, com essa leitura é possível identificar alguns padrões de cada banca.

Nível de dificuldade: Com essa leitura inicial, o candidato pode identificar o nível das questões, com isso definir quais são as melhores matérias a se estudar.

Com essa leitura inicial, o candidato pode identificar o nível das questões, com isso definir quais são as melhores matérias a se estudar. O que é mais cobrado e de que forma: Em período de estudos, tempo é tudo, e entender quais conteúdos são mais cobrados pode fazer com que o candidato priorize alguns assuntos, fazendo com que o mesmo poupe mais tempo.

Resolva provas antigas

Buscar provas antigas para fazer as questões é uma forma efetiva de entender como a prova vai funcionar, e fixar o conteúdo ao mesmo tempo.

Além disso, é recomendado que o tempo separado para resolver as questões seja o mesmo do tempo máximo da prova, para que o candidato já se acostume com as situações do teste.