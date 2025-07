Enem dos Concursos terá mudanças significativas; confira

"Enem dos Concursos" apresenta algumas mudanças - Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília

O Concurso Nacional Unificado, CNU, terá sua segunda edição em 2025 com algumas mudanças significativas quando comparado ao seu antecessor. Esta edição apresenta diferenças que podem influenciar diretamente na participação dos candidatos, como mudança no calendário e na forma de pagamento.

O chamado Enem dos Concursos é visto por muitos como a porta de entrada para uma vaga no serviço público, na edição de 2025, 3.652 vagas foram abertas para cargos de nível médio e superior.

Veja as principais mudanças para o CNU 25

Pedido de isenção simplificado

Podendo ser realizado até esta terça-feira, 8, no site da FGV, estão aptos a isenção pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo, o CadÚnico, bolsistas do programa Universidade para Todos, ProUni, candidatos financiados pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES e doadores de medúla óssea.

Uma grande mudança aconteceu para os candidatos inscritos no CadÚnico, já que esse ano não será preciso informar o Número de Identificação Social, NIS. Essa alteração busca facilitar o processo de inserção deste público.

Avaliação em dois dias

Cotada como uma das principais mudanças para o Concurso Nacional Unificado de 2025 está a divisão da prova para dois dias, ao invés de um único, como no ano passado. Agora, as provas divididas em duas etapas acontecem assim:

Primeira prova: acontece no dia 5 de outubro, voltada para questões objetivas;

Segunda prova: acontece no dia 7 de dezembro, voltada para as questões discursivas.

Todos os candidatos inscritos estarão aptos a fazerem a primeira etapa do concurso, porém a segunda será reservada para os que forem aprovados na primeira etapa.

Alteração no modo de pagamento

Outra mudança significativa foi a forma do pagamento da taxa de inscrição, visto que, no ano passado, os candidatos poderiam realizar o pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), em dinheiro, por meio de agências bancárias e lotéricas.

Porém, agora os candidatos só podem realizar o pagamento da taxa pelo sistema PagTesouro, exigindo uma atenção redobrada do candidato. Algumas das formas de pagamento para a inscrição são:

Pix;

Cartão de Crédito;

Boleto GRU, este sendo aceito somente em agências do Banco do Brasil.

Redução no número de vagas

A edição de 2025 do CNU conta com 3.652 vagas, sendo a maioria delas para cargos em Brasília (2.089 vagas). Este valor apresenta uma diminuição de aproximadamente 45% quando comparado ao ano passado, quando foram ofertadas 6.640 vagas no total.

Mais locais de prova

O número total de cidades com locais de provas disponíveis aumentou para este ano quando comparado ao ano passado. Agora o concurso será realizado em 228 municípios espalhados pelos 27 estados do Brasil. A diferença total quando comparada a última edição é de oito cidades.