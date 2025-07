CNU 2025: prazo para pedir isenção da taxa termina nesta terça-feira

Taxa de inscrição terá o valor de R$ 70 - Foto: Joel Rodrigues | Agência Brasília

O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) termina nesta terça-feira, 8, às 23h59 (horário de Brasília). O pedido é feito no momento da inscrição, no site da FGV (Fundação Getulio Vargas).

O resultado preliminar da análise dos pedidos de autorização deverá ser divulgado até quinta, 10, no próprio site do banco. Se discordar, o candidato poderá interpor recurso no prazo de dois dias úteis — neste caso, até o dia 14 de julho, na próxima segunda-feira.

Já o resultado final, acontece após a análise dos recursos, será divulgado até o dia 18 de julho. Caso o pedido de isenção não seja aceito, será necessário gerar um GRU (Guia de Recolhimento da União) da taxa de inscrição até dia 21 de julho, e fazer o pagamento até a data de vencimento.

Quem tem direito?

Candidatos autorizados inscritos no CadÚnico;

Doadores de medula óssea;

Bolsistas ou ex-bolsistas do Fies;

Bolsistas ou ex-beneficiários do Prouni.

Nos casos de Prouni, Fies e doadores de medula óssea, a situação do candidato deve estar regularizada junto aos órgãos competentes até 30 de junho de 2025.



CNU 2025

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) oferta 3.652 vagas para 32 órgãos, e foi lançada na terça-feira, 1º. As provas serão aplicadas em dois dias — a primeira fase, de provas objetivas, em outubro e a segunda, com questões dissertativas, em dezembro, apenas para os aprovados na etapa anterior.

Os cargos serão agrupados em nove blocos temáticos, com a possibilidade do candidato se inscrever para diferentes cargos dentro do mesmo bloco e definição de sua lista de preferência pelas vagas​.