Até R$ 36 mil! Confira os concursos públicos com inscrições abertas em julho

Há vagas para a Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e outros estados - Foto: Divulgação

Diversas oportunidades de concursos públicos estão abertas para o mês de julho no Brasil. São inúmeras vagas para vários níveis de escolaridade, que podem pagar até R$ 35,9 mil.

Há vagas para a Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e outros estados, com cargos voltados para a educação, segurança pública, justiça, e muitos outros.

Uma das grande promessas para este ano é a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNPU), que ofertará 3.642 vagas distribuídas em 32 órgãos públicos. Desse total, 2.480 são vagas imediatas e 1.172 para provimento a curto prazo.

Confira as oportunidades

CNPU 2

O edital da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) foi publicado nesta terça-feira, 1º. As inscrições para o certame começam nesta quarta-feira, 2, e seguem até 20 de julho. No total, são 3.652 vagas distribuídas entre 36 órgãos federais. As provas objetivas serão aplicadas em 5 de outubro.

A taxa de inscrição custa R$ 70. Haverá isenção para inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea e beneficiários do Fies ou do Prouni.

Conforme o edital, os salários iniciais variam de R$ 4 mil a R$ 17 mil, dependendo do cargo e do nível de escolaridade exigido.

>> Confira o edital

Bahia

A Secretaria Estadual da Educação da Bahia abriu na segunda-feira, 30, um concurso público para o cargo temporário de professor da Educação Básica. O processo tem validade de dois anos, contados a partir da data da publicação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Os aprovados terão a remuneração constituída pelo vencimento básico (R$ 2,4 mil), acrescido de gratificação de R$ 774. A jornada é de 20 horas semanais.

>> Confira o edital

Pernambuco

O Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) oferta 36 vagas para os cargos de auditor de controle externo, analista de controle externo, analista de gestão e procurador do Tribunal de Contas — além de formação de cadastro de reserva. As inscrições ficam abertas somente até esta quinta-feira, 3.

Os salários variam de acordo com o cargo e estão entre R$ 17,4 mil e R$ 35,9 mil.

>> Confira o edital

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, há oportunidades no Corpo de Bombeiros Militar. São oferecidas 114 vagas de nível médio para o cargo de soldado, na qualificação de bombeiro militar particular 1. Os aprovados atuarão com busca e salvamento.

A remuneração inicial é de R$ 2.956,40. As inscrições foram abertas no último 11 de junho e seguem até o dia 7 deste mês de julho.

>> Confira o edital

Minas Gerais

Em Minas Gerais, a Secretaria Estadual de Educação ofertará 13,7 mil vagas para compor os quadros da pasta — além de formar cadastro de reserva. Do total das vagas, 10,1 mil serão para o cargo de professor da Educação Básica; 1 mil para especialista em Educação Básica; 72 para analista educacional; 13 para inspetor escolar; 357 para analista de Educação Básica; 38 para técnico da Educação e 2 mil para assistente técnico de Educação Básica.

Todos os cargos são no nível 1. As remunerações variam conforme o cargo escolhido, podendo ser entre R$ 2,7 mil e R$ 6,9 mil. As inscrições serão abertas no dia 21 de julho e seguirão até 21 de agosto, pelo site da Consultoria e Planejamento em Administração Pública (Consulplan).

>> Confira o edital

São Paulo

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) abriu uma seleção pública para formar cadastro de reserva para o cargo de analista jurídico. As inscrições foram abertas no último 23 de junho e seguem até 22 deste mês de julho.

A remuneração inicial é de R$ 10,3 mil, considerando o vencimento básico e a gratificação de promotoria. Os convocados também receberão auxílio-alimentação de R$ 1,4 mil por mês, auxílio-saúde de R$ 1,5 mil e auxílio-transporte de R$ 17,80 por dia.

>> Confira o edital

Pará

O Tribunal de Justiça do Pará está com 46 vagas abertas para os cargos de analista judiciário e oficial de justiça avaliador. Além dessas, há duas vagas reservadas para pessoas com deficiência (PCD) e outras duas para candidatos negros. Também será formado cadastro de serva.

As inscrições estão abertas até 22 deste mês de julho, pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

>> Confira o edital

Paraná

O Corpo de Bombeiros do Paraná oferece 20 vagas para o cargo de cadete. O salário varia conforme a especificidade da função e pode ser entre R$ 4,8 mil e R$ 14,5 mil. As inscrições vão até o dia 7 deste mês de julho.

>> Confira o edital

No Paraná, o Tribunal de Justiça do Estado (TJ-PR) também está com inscrições abertas até o dia 10 deste mês. As vagas — 60, no total — são para o cargo de técnico judiciário, com remuneração inicial bruta de R$ 9,5 mil.

>> Confira o edital